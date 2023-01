Comeback nach 20 Jahren: Verbotenes Pokémon ist wieder da

Ein magisches Pokémon durfte 20 Jahre lang nicht verwendet werden. Schuld war ein Magier in unserer Welt. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Pokémon sind überall. Es gibt sie in Spielen, Serien, Filmen und auch auf Sammelkarten. Von einem ganz besonderen Taschenmonster konntet ihr allerdings 20 Jahre lang keine Karte kaufen. Das dürfte sich jetzt bald wieder ändern.

Uri Geller vs. Pokémon: Jetzt ist der Streit beigelegt

Seit dem Jahr 2002 könnt ihr keine Pokémon-Karte von Kadabra kaufen. Grund dafür ist eine Klage des TV-Magiers Uri Geller. Laut der Seite PokéBeach steht das Comeback des Psycho-Monsters jetzt aber kurz bevor. Das Karten-Set „Pokemon Card 151“ wird demnach zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder das Mittelstück zwischen Abra und Simsala enthalten.

Uri Geller hatte den Hersteller The Pokémon Company damals verklagt, weil Kadabra zu viele Ähnlichkeiten zu ihm selbst aufweist. Immerhin hantiert das Pokémon mit einem Löffel und Geller behauptet, allein mit seinen Gedanken ebendiese verbiegen zu können. Der japanische Name Yungerer macht die Inspiration noch deutlicher.

Im Jahr 2020 zog Geller seine Klage jedoch wieder zurück. Gegenüber PokéBeach entschuldigt sich der Magier jetzt für sein Verhalten. Gleichzeitig bedankt er sich bei den vielen Pokémon-Spielern, die sich in den letzten Jahren bei ihm meldeten. Die Fans und seine Enkelinnen seien es gewesen, die ihn dazu gebracht hätten, seine Meinung zu ändern. Seine Entscheidung, The Pokémon Company zu verklagen, beschreibt er jetzt als schweren Fehler. Kadabra sei eigentlich eine Hommage an ihn selbst gewesen. (Quelle: PokéBeach)

Inzwischen gibt es schon mehr als 1.000 Pokémon:

Official "One Thousand Pokémon!" Trailer

Kadabra feiert Rückkehr im Juni 2023

In Folge der Klage verschwand Kadabra nicht nur aus den Karten-Sets, sondern auch aus dem Erfolgs-Anime. Jetzt, wo der Geller den Weg frei gemacht hat, kann Kadabra jedoch endlich wieder mit den übrigen 150 Pokémon der ersten Generation vereint werden. Das Karten-Set „Pokemon Card 151“ soll am 16. Juni 2023 erscheinen.