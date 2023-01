Verrückt: TikToker fährt mit Wii-Teilen Auto

Ein Gamer fährt mit einem Nintendo-Wii-Lenkrad durch die Gegend. (Bidlquelle: Nintendo, Getty Images / Darwel)

Wie wäre es wohl Mario Kart im echten Leben zu spielen? Ein TikToker wagt ein gefährliches Experiment und tauscht seine Autoteile gegen Nintendo-Gadgets aus. Und dann fährt er damit sogar durch die Gegend.

An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass es in Deutschland illegal wäre mit einem solchen Auto herumzufahren. Noch dazu wäre es extrem gefährlich, also ahmt dieses Experiment nicht nach.

TikToker spielt Mario Kart in echt

Wie alltagstauglich ist eigentlich das Mario-Kart-Lenkrad der Wii? TikTok-Nutzer Tyler Atkin wollte sich diese Frage nicht mehr länger stellen, sondern sie beantworten.

In einer Reihe von TikToks baut er sein Auto, einen 1995er Mazda MX-5 Miata Stück für Stück in einen "Wiiata" um, wie er sein neues Gefährt nennt. Erst wird das Lenkrad durch das viel kleinere Wii-Lenkrad ausgetauscht:

Anschließend tauscht er den Schaltknüppel gegen einen Wii-Nunchuk-Controller aus:

In weiteren Videos zeigt er auf seinem Profil, wie er außerdem die Automatte mit einer Wii-Fit-Matte austauscht und die Stereoanlage mit einem Bildschirm und der Wii ersetzt. Sonst könnte er ja gar kein Mario Kart mit seinem Wiiata spielen.

Zum Schluss bleibt nur noch eine Frage: Kann er mit seinem neuen Wii-Auto fahren? Die Antwort lautet: Ja! Im folgenden Video zeigt Atkin das Gefährt in Aktion:

Da das Mario-Kart-Lenkrad jedoch viel kleiner ist als ein richtiges, ist dieses Unterfangen ein sehr riskantes. Sicher ist er mit dem Wiiata also nicht unterwegs.

Wahrscheinlich hat der TikToker den Wiiata aber nur als Spaß zusammengestellt und war, hoffentlich, nur kurz mit dem Auto auf der Straße.

