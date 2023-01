Nintendo Switch: 11 Geheimtipps, die ihr auf jeden Fall nachholen müsst

Ihr braucht Abwechslung auf eurer Switch? Wir haben 11 Spieleempfehlungen für euch. (Bild: Unsplash/Enrique Vidal Flores)

Die bekannten Dauerbrenner der Switch dürften alle Nintendo-Spieler auf dem Radar haben: Pokémon, Super Mario oder Zelda. Die Konsole hat aber definitiv noch mehr Spiele-Leckerbissen zu bieten! Wir haben euch 11 Spiele herausgesucht, die etwas unbekannter sind, aber so einiges auf dem Kasten haben.

Nintendo Switch: 11 Bomben-Spiele, die unter den Radar gefallen sind

Von Breath of the Wild über Super Mario: Odyssey bis hin zu Animal Crossing NH habt ihr euch schon satt gespielt an allen Nintendo-Marken? Da Nintendo seine Pläne fürs kommende Jahr noch nicht offengelegt hat, werdet ihr euch wahrscheinlich auch noch ein wenig gedulden müssen bis wieder etwas Hauseigenes seinen Weg auf die Switch findet.

Das heißt aber nicht, dass ihr bis dahin in Sachen Games in die Röhre gucken müsst. Im Nintendo eShop befinden sich so viele Schätze, die kaum einer kennt. Ein paar unterhaltsame, mitreißende sowie fordernde Spiele, von denen ihr bestimmt einige nicht auf dem Radar hattet, findet ihr in der folgenden Bilderstrecke.

Hier bekommt ihr Nintendo eShop Karten.

Nintendo Switch: 11 geheime Spiele-Perlen Bilderstrecke starten (12 Bilder)

Und, habt ihr etwas Neues unter den 11 Spielen finden können oder kennt ihr den Nintendo eShop bereits wie eure Westentasche? Welches Spiel fehlt noch auf unserer Liste, das unbedingt rein muss?