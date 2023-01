Red Dead Redemption 2: Fan enthüllt Trick, mit dem ihr einfacher durchs Spiel kommt

Probleme mit dem Gesetz? Mit diesem Trick für RDR2 macht ihr euch das Leben leichter. (Bild: Rockstar Games)

Die Community von Red Dead Redemption 2 findet auch fünf Jahre nach Release noch neue Tricks für Rockstars Western-Abenteuer. Aktuell geht ein Tipp viral, der euch bei eurer nächsten Flucht vor der Polizei ziemlich nützlich sein wird.

Red Dead Redemption 2: Nie wieder Ärger mit der Polizei

Im Jahr 2018 erschien Rockstars Wilder-Westen-Epos Red Dead Redemption 2 und konnte viele Fans von seiner offenen und lebendigen Welt überzeugen. Ein Teil dieser sind natürlich auch die NPCs, deren versteckte Mechaniken teilweise erst jetzt einem größeren Publikum bekannt werden.

Momentan geht nämlich der Tipp um, dass euch die Polizei in Red Dead Redemption 2 nach einem Mord gehen lässt, wenn ihr euch unauffällig genug verhaltet. Demnach müsst ihr einfach ruhig und gelassen den Tatort verlassen. Werdet ihr dann von der Polizei gesehen, stellen sie euch höchstens ein paar Fragen, aber lassen euch dann laufen.

Spieler krossness probiert den Trick selbst aus und postet das Ergebnis auf TikTok:

Brandneu ist der Trick nicht, aber nun geht er zum ersten mal so richtig viral online. Verrückt, dass ein so praktisches Geheimnis so lange von vielen Spielern unentdeckt bleibt.

Online-Spieler sind weiterhin wütend

Obwohl noch immer neue Tipps und Tricks zu Red Dead Redemption 2 ans Licht kommen und geteilt werden, scheint das Spiel langsam aber sicher einzuschlafen. Zumindest der Online-Modus wird von Rockstar seit Jahren eher stiefmütterlich behandelt.

Während sein großer Bruder, GTA 5, immer wieder neue Updates für den Online-Modus erhält, gibt es für Red Dead nur winzig kleine Updates. Im September 2022 regten sich Fans über ein drei neue Hardcore-Koop-Telegramm-Missionen auf. (Quelle: spieletipps)

Seitdem ist es ruhig geworden. Rockstar hat dem Spiel seit über vier Monaten nichts Neues hinzugefügt, trotz der vielen Verzweiflungstaten der Fans:

Anscheinend konzentriert sich das Team derzeit komplett auf die Entwicklung von GTA 6. Wann ein Nachfolger zu Red Dead Redemption 2 erscheinen soll, bleibt vorerst unbekannt.

Ihr habt Red Dead Redemption 2 noch nicht gespielt und der Online-Modus ist euch eh nicht so wichtig? Dann könnte euch das Western-Spektakel trotzdem gefallen: