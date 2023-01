Like A Dragon: Ishin – grandios auch für Neueinsteiger

Like A Dragon: Ishin heißt auch Neulinge willkommen. (Bildquelle: Ryu Ga Gotoku Studio)

Ihr habt euch schon immer für die Yakuza-Reihe, beziehungsweise für die „Like A Dragon“-Spiele, interessiert und euch gefragt wie ihr am besten einsteigen solltet? Wir geben euch drei Gründe, warum Like A Dragon: Ishin das richtige Spiel für euch sein könnte.

Dieser Artikel ist einer von mehreren zum Preview-Event von Like A Dragon: Ishin

Was ist Like A Dragon: Ishin?

Der Einstieg in das Universum von Like A Dragon, oder auch „Yakuza“, wie die Reihe früher hieß, kann für viele etwas verwirrend sein. Immerhin hat die Hauptreihe sieben Spiele, ein Prequel und haufenweise Spin-Offs zu verzeichnen.

Jetzt erscheint mit Like A Dragon: Ishin am 23. Februar 2023 ein weiterer Ableger des Entwicklers Ryu Ga Gotoku Studio. Dieses Mal ist jedoch alles etwas anders. Bei dem Spiel handelt es sich nämlich zum einen um etwas zwischen Remaster und Remake von einem Spiel, das nie im Westen veröffentlicht wurde. Zum anderen ist Ishin ein Spin-Off, was Serien-Neulingen einen leichten Einstieg bietet.

Im folgenden erklären wir euch, warum ihr auch als Neueinsteiger Spaß mit Like A Dragon: Ishin haben könntet.

Grund 1: Ihr braucht kein Vorwissen

Wer noch keine Berührungspunkte mit der Hauptreihe hatte, dem wird hier jegliche Angst genommen, nicht mitzukommen. Für Like A Dragon: Ishin braucht ihr nämlich keinerlei Vorwissen, da die Geschichte komplett losgelöst von der Hauptstory existiert.

Obwohl bekannte Gesichter der Hauptreihe zu sehen sind, schlüpfen die Figuren eher in die Rollen historischer Charaktere. Statt im modernen Japan spielt Ishin nämlich zum Ende der Zeit der Samurai, im Jahr 1867. Die Geschichte des Protagonisten basiert sogar auf der des echten Sakamoto Ryōma, dem wohl bekanntesten Samurai in der Geschichte Japans.

Was euch in Like A Dragon: Ishin erwartet, zeigt der neue Abenteuer-Trailer:

Like a Dragon: Ishin – Abenteuer-Trailer

Grund 2: Auch Samurai-Muffel könnten es lieben

Was die „Like A Dragon“-Spiele auszeichnet, ist nicht unbedingt ihr Setting. Wer kein Interesse an Yakuza-Geschichten hat, kann trotzdem seinen Spaß mit der Hauptreihe haben. Und wer kein Interesse an Samurai-Geschichten hat, kann trotzdem seinen Spaß mit Like A Dragon: Ishin haben.

Grund dafür ist die grandiose Inszenierung, eine dramatische Geschichte voller Wendungen, eine Welt, die euch durchgehend unterhält und Nebenaufgaben, die euch rühren oder zum Lachen bringen. Das Gesamtpaket ist so stimmig, dass ihr trotzdem mitfiebern könntet – ob ihr das Setting mögt oder nicht.

Was euch alles in der Welt von Like A Dragon: Ishin erwartet, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Grund 3: Ein altneues Kampsystem

Nachdem der siebte Teil der Reihe von actionreichen Echtzeitkämpfen hin zu rundenbasierten Kämpfen gewechselt ist, kehrt Ishin wieder zurück zu seinen Wurzeln – nur etwas vielseitiger und einsteigerfreundlicher.

Wie in den älteren Yakuza-Spielen, bietet Ishin wieder Echtzeit-Kämpfe. Statt aber nur im Nahkampf die Fäuste schwingen zu lassen, lässt euch Ishin auch mit einem Katana und sogar einem Revolver kämpfen. Das ermöglicht es Genre-Neulingen anfangs aus der Ferne anzugreifen und sich nach und nach reinzufuchsen.

Ein Wermutstropfen an Ishin könnte jedoch sein, dass man dem Spiel sein Alter etwas anmerkt. Das Original erschien im Jahr 2014 – dementpsrechend ist auch die Welt etwas kleiner als in moderneren Ablegern der Reihe. Und auch grafisch kommt das Remake nicht ganz an ein Yakuza: Like A Dragon heran. Wer darüber hinwegsehen kann, findet hier aber einen tollen Einstieg in die Reihe – oder einfach einen einzelnen Ausflug in die Welt der Yakuza-Spiele.

Like A Dragon: Ishin könnt ihr euch bereits für PC, PS4, PS5, und Xbox X/S vorbestellen.