Hogwarts Legacy früher zocken: Spielt ganze drei Tage vor Release

Zaubert euch den Early Access für Hogwarts Legacy mit der Deluxe Edition herbei. (Bild: Warner Bros. Games)

Ihr fiebert Hogwarts Legacy schon sehnsüchtig entgegen? Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr das Open-World-RPG im Harry-Potter-Universum schon vor dem eigentlichen Release zocken könnt.

Holt euch einen frühen Zugang für Hogwarts Legacy

Alle Potterheads dürften mittlerweile schon auf heißen Kohlen sitzen. Denn am 10. Februar ist es endlich soweit: Nach einigen Verschiebungen erscheint das Rollenspiel von Avalanche Software und Warner Bros. Games auf PC, PS5 sowie Xbox Series X|S.

Spieler der PS4 und Xbox One müssen sich leider noch bis zum 4. April gedulden. Und Switch-Besitzer sind am 25. Juli als Letzte am Zug.

Wenn ihr die Wartezeit zum 10. Februar ein kleines bisschen verkürzen wollt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Deluxe Edition von Hogwarts Legacy werfen.

Mit dieser erhalten Spieler nämlich ganze 72 Stunden früher Zugriff auf die magische Welt von Hogwarts. Und das ist ein ziemlich guter Deal. Denn die Deluxe Edition kostet nur 10 Euro mehr als die Standard-Version. Oftmals pendeln sich Deluxe-Versionen mittlerweile bei 100 Euro ein.

Solltet ihr also an eine Vorbestellung von Hogwarts Legacy denken, ist die teurere Variante definitiv eine kluge Wahl.

Neben dem Vorabzugang gibt es zudem noch folgende digitale Inhalte:

Thestral (Reittier)

Kampfarena der Dunklen Künste

Kosmetikset der Dunklen Künste

Zusätzlich erhalten Vorbesteller das Reittier „Onyx Hippogreif“.

Deluxe Edition von Hogwarts Legacy für PS5 jetzt bei Amazon ansehen:

Hogwarts Legacy Deluxe Edition (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.01.2023 13:24 Uhr

PlayStation-Spieler bekommen besonderen Vorteil

Warner Bros. hat zudem noch einen netten Bonus für Spieler von PS4 und PS5 im Gepäck. Diese erhalten eine exklusive Story-Mission namens Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade, auf die Spieler von PC, Switch und Xbox gänzlich verzichten müssen.

Wenn ihr einen Überblick der einzelnen Vorbesteller-Optionen über alle Plattformen verteilt sehen möchtet, legen wir euch diesen Artikel ans Herz:

Ihr wollt noch mehr kostenlose Bonus-Items für Hogwarts Legacy abstauben? Wir erklären euch in diesem Video, wie ihr das anstellt: