Ocarina of Time: So kurios wurde noch kein Zelda-Boss besiegt

Bösewicht Ganondorf lässt sich tatsächlich durch einen NPC besiegen. (Bild: Nintendo)

In dem Nintendo-Kultspiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde (mal wieder) eine besonders abgefahrene Herausforderung abgeschlossen. Und zwar hat ein Streamer es tatsächlich geschafft Ganondorf mit Prinzessin Ruto zu besiegen – also wortwörtlich!

So schlimm wurde Ganondorf noch nie gedemütigt

Die Zelda-Spiele sind nach wie vor eine beliebte Reihe für irre Speedruns und abgefahrene Herausforderungen. Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, wie eine Streamerin alle 3D-Ableger ohne Pause oder Schlaf durchgespielt hat – und zwar zu 100 Prozent.

Nun hat ein leidenschaftlicher Fan von Ocarina of Time etwas ähnlich absurdes vollbracht und zwar hat er Ganondorf, den Hauptantagonisten des Spiels, nur mithilfe von Prinzessin Ruto besiegt.

Also nur um das klarzustellen, er hat die Prinzessin als Waffe benutzt und den Boss solange mit ihr abgeworfen, bis dieser schließlich das Zeitliche gesegnet hat.

Aber schaut euch das Finale am besten selbst an:

Dass die Prinzessin der Zora eine eigene Hitbox hat und demnach Schaden verursachen kann, war bereits seit einiger Zeit bekannt. Insofern war auch zu vermuten, dass man mit ihr theoretisch jeden Gegner bezwingen kann. Nur hat das bis heute noch nie jemand tatsächlich durchgezogen. Nun ja. Bis jetzt zumindest.

Der Run ist nur auf dem PC möglich

Allerdings muss man dazu sagen, dass der zuständige Speedrunner ein wenig geschummelt hat, um das Zora-Mädchen bis zum Finale mit Ganondorf zu bekommen. Denn im richtigen Spiel ist die handliche Prinzessin nur im Bauch von Lord Jabu-Jabu als Waffe einsetzbar.

Mithilfe eines emulierten PC-Ports lässt sich dieses Hindernis aber umgehen und so kam es dann zum besagten Clip auf Twitter.

Übrigens: Der Schaden, den die junge Prinzessin an ihren Gegner verursacht, entspricht dem Schaden des Kokiri-Schwerts. Nintendo hat hier den selben Code benutzt.