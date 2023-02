So nicht, Nintendo: 8 Probleme, die der Switch-Nachfolger nicht mehr haben darf

Diese Fehler darf Nintendo beim Switch-Nachfolger nicht wiederholen. (Bild: Unsplash/Sara Kurfeß, Getty Images/DragonTiger)

Die Nintendo Switch ist ein internationaler Verkaufs-Hit. Allerdings gibt es Aspekte, die bei der nächsten Konsole noch verbessert werden könnten. Hier sind 8 Features, bei denen Nintendo noch Luft nach oben hat.

Was muss eine Nintendo Switch 2 können?

Die Nintendo Switch befindet sich fast schon in ihrem sechsten (äußert erfolgreichen) Lebensjahr. Wird es also langsam Zeit, an einen Nachfolger zu denken? Nintendo will zunächst einmal noch viele Spiele auf die Switch bringen und macht sich außerdem Sorgen, wie reibungslos ein Wechsel zur nächsten Hardware-Generation ablaufen könnte. (Quelle: GIGA)

Wir wollen Nintendo natürlich dabei helfen und haben dafür auch eure Meinungen auf Facebook und Instagram eingeholt. Die zentrale Frage ist: Was muss eine neue Nintendo-Konsole können, damit ihr wieder zuschlagt? In unserer Bilderstrecke findet ihr eure und unsere Wünsche an eine Switch 2:

Switch-Nachfolger: 8 Dinge, die eine neue Nintendo-Konsole können muss Bilderstrecke starten (9 Bilder)

Ist die Switch schon perfekt wie sie ist oder geht da noch mehr? Diese Frage habt ihr beantwortet. In der Bilderstrecke findet ihr acht Features, mit denen eine neue Nintendo-Konsole wieder ein Erfolg wird.