Warzone 2: Community setzt Hoffnung in neue Resurgence-Map Ashika Island

Die neue Map für Warzone 2 trägt den Namen Ashika Island. (Bild: Activision)

In 2 Wochen erwartet die Fans die zweite Season von Call of Duty: Warzone 2. Das neue Update enthält zum einen viele Anpassungen, auf die Spieler schon ungeduldig warten. Zum anderen kehrt der Resurgence-Modus mit einer neuen Map zurück. Von Ashika Island gibt es nun erste Bilder und die Community setzt große Hoffnung in das neue Update.

Warzone 2: Neue Resurgence-Map Ashika Island

Vielen Warzone-2-Spielern fehlt eine kleinere Map, wie Rebirth Island und Fortunes Keep aus dem ersten Warzone. Der auf den kleinen Maps unter anderem gespielte Resurgence-Modus war bei vielen Spielern wegen der schnellen und gleichbleibenden Action beliebt, da wegen der begrenzten Größe und des häufigeren Wiedereinstiegs ein Tod nicht so ins Gewicht fiel.

Schon die Ankündigung einer neuen Map sorgte für Freude bei der Community. Über den Twitter-Kanal von Call of Duty kamen dann gestern die ersten Bilder von Ashika Island rein.

Die Map entstand bei Entwickler High Moon Studios, wie auch Fortunes Keep. Neben der Übersichtskarte wurden auch noch vier Screenshots von der Map veröffentlicht.

Ashika Island: Underground Waterway (Bild: Activision)

Ashika Island: Beach Club (Bild: Activision)

Ashika Island: Town Center (Bild: Activision)

Ashika Island: Tsuki Castle (Bild: Activision)

Die neue Map wird nur ein Teil der Inhalte des Season-2-Updates darstellen, es wurden bereits viele Anpassungen an Warzone 2 angekündigt, die viele Probleme der Community lösen könnten. Dazu zählen der Gulag, das Loot-System oder das Movement. Die Entwickler haben bereits einen Ausblick auf die Änderungen gegeben:

Community blickt hoffnungsvoll auf neue Map

Schon unter den Tweets finden sich viele positive Kommentare zum Aussehen der neuen Map. Gerade das Schloss wird als besonders hübsch hervorgehoben und viele können es nicht erwarten, die Map zu erkunden. Im Reddit wird ebenfalls fleißig über die Map diskutiert:

Zwar gibt es ein paar Bedenken, dass die Map etwas zu groß sein könnte, doch lassen sich tatsächliche Aussagen dazu aktuell nur schwer treffen. In den Kommentaren wird ebenfalls der Look von Ashika Island gelobt und es wird häufig positiv hervorgehoben, dass High Moon Studios schon mit Fortunes Keep einen guten Job gemacht hat.

Wie sich die Map dann am Ende spielt, erfahren wir alle voraussichtlich zum Start von Season 2. Die soll am 15. Februar 2023 losgehen. Bis dahin dürften noch weiter Details zu den Inhalten folgen und ein Trailer ist ebenfalls zu erwarten.