Entwickler von Hogwarts Legacy gibt große Warnung an alle Spieler raus

Hogwarts Legacy: Entwickler spricht wichtige Warnung aus. (Bildquelle: Warner Bros. Games)

Das langersehnte RPG Hogwarts Legacy ist nur noch wenige Tage vom Release entfernt – doch weil das Spiel bereits frühzeitig in den Verkauf gelangt ist, müsst ihr euch jetzt vor einer Gefahr ganz besonders in Acht nehmen.

Eigentlich soll Hogwarts Legacy erst am 7. Februar in die Early-Access-Phase starten – der offizielle Release-Termin des RPGs ist am 10. Februar geplant. Allerdings haben einige Gamer das Spiel offensichtlich jetzt schon in die Hände bekommen, was den Entwickler zu einer wichtigen Spoiler-Warnung zwingt.

Hogwarts Legacy: Entwickler warnt vor Spoilern

Obwohl Hogwarts Legacy noch nicht veröffentlicht ist, kursieren mittlerweile bereits Screenshots und andere Informationen zu dem Spiel auf Plattformen wie Reddit und Twitter. Nun hat der offizielle Twitter-Account von Hogwarts Legacy alle Spieler vor den Spoilern gewarnt.

Der Tweet bestätigt, dass Exemplare des Spiel frühzeitig verschickt worden sind und weist daraufhin, dass auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels keinerlei Spoiler gepostet werden. Um dies gewährleisten zu können, haben die Entwickler alle Kommentare auf ihrer Seite deaktiviert.

Wenn ihr euch auf das Spiel freut, solltet ihr in den nächsten Tagen also auf jeden Fall Vorsicht walten lassen, wenn ihr auf sozialen Plattformen unterwegs seid. Einige Nutzer haben schon Informationen über die Handlung, Charaktere und Gameplay verbreitet.

Hogwarts Legacy sorgt wieder einmal für Aufregung

Die Spoiler-Warnung reiht sich nahtlos in die turbulente Entwicklung von Hogwarts Legacy ein. Nachdem das Spiel mehrmals verschoben werden musste, hagelte es in letzter Zeit vor allem Kritik wegen der polarisierenden Meinungsäußerungen von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling.

Erst letzte Woche gab es in diesem Kontext einen erneuten Aufschrei, als der beliebte Twitter-Account CanYouPetTheDog sich gegen eine Verlinkung von einem Hogwarts-Legacy-Tweet gewehrt hat.

