Hogwarts Legacy: Gronkh sorgt mit kontroverser Aussage für Shitstorm

Gronkh äußert sich zum Streamen von Hogwarts Legacy. (Bildquelle: Twitch/Gronkh, Avalanche Studios)

In einem Stream äußert sich nun auch Gronkh zu der Debatte um Hogwarts Legacy. Sollte man es boykottieren oder einfach spielen? Die Internetberühmtheit hat eine klare Meinung dazu, die bei vielen aneckt.

Gronkh über Hogwarts-Legacy-Debatte: „Es ist mir einfach egal“

Kaum ein Tag vergeht aktuell, an dem nicht über Hogwarts Legacy gesprochen wird. Zum einen liegt das an dem baldigen Release des Harry-Potter-Spiels, zum anderen aber auch an den Kontroversen. Nun äußert sich auch Gronkh zu diesen und stößt damit einigen seiner Zuschauer übel auf.

In einem Stream scheint Gronkh genervt von der Thematik zu sein und sagt folgendes:

„Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J. K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Ist das wichtig für mich? Und schickt mir doch bitte keine E-Mails deswegen.“ (Quelle: Twitch / Gronkh)

Im weiteren Verlauf des Streams schlägt er vor, die Spenden der Streams zu Hogwarts Legacy an „bestimmte“ Organisationen zu geben. An welche Arten von Organsiationen er denkt, wird nicht weiter spezifiziert. Er kenne sich selbst auf dem Gebiet nicht aus. (Quelle: Twitch / Gronkh)

Was sagen Zuschauer und Kollegen dazu?

Sowohl Gronkhs Follower als auch andere Streamer und Streamerinnen beziehen nun Stellung und reagieren auf seine Aussagen. In einem mittlerweile gelöschten Tweet schreibt einer seiner Abonnenten:

„Schade eigentlich, aber irgendwie nichts anderes erwartet von ihm, dazu sein 'Ich will es spielen um mich aber freizukaufen mach ich ein Spendenstream draus', naja dann wird das Abo demnächst an einen kleineren Streamer gehen. (...)“ (Quelle: Twitter / @AirTonyy94)

In den Kommentaren zum Tweet drücken auch andere Twitter-Nutzer ihre Enttäuschung aus. Darin ist die Rede von Verantwortung, die Influencer an dieser Stelle übernehmen sollten. Auch Betroffene melden sich zu Wort und meinen zum Beispiel:

„wünschte j.k.rowling könnte mir auch einfach egal sein. wie schön das leben doch wäre, wenn man von den ganzen bullshit nicht betroffen wäre.“ (Quelle: Twitter / c0ffee_wh0re)

Auch Twitch-Kollegin Shurjoka äußert sich zu dem Vorfall und spricht sich für Gronkhs enttäuschte Follower aus:

Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Unterstützer von Gronkh, die seine Aussagen befürworten. Auch unter ihnen möchten viele die Gesinnung von J.K. Rowling nicht in ihr Konsumverhalten miteinbeziehen.

Dass J.K. Rowling aber schon jetzt mit ihrem Einfluss Schaden für die trans Community anrichtet, ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist nur eine Frage, wie man damit umgehen möchte. (Quelle: ThePinkNews)

