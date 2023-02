Nach Steam-Rausschmiss macht The Day Before die nächste 180-Grad-Wende

The Day Before will endlich neues Gameplay zeigen. (Bild: Fntastic)

Nachdem The Day Before wegen eines Rechtsstreits von Steam verschwunden war, folgten weitere absurde Wendungen durch den Entwickler. Die Grundidee des Spiels kam bei Genre-Fans gut an, doch schon lange regen sich Zweifel, ob es bei dem Survival-MMO mit rechten Dingen zugeht. Daran ändert auch die überraschende Ankündigung von neuem Gameplay-Material nichts.

The Day Before: Verschiebung nach Steam-Rausschmiss

In der vergangenen Woche machte The Day Before nach langer Pause mal wieder auf sich aufmerksam. Das Survival-MMO stand bei vielen Steam-Nutzern auf der Wunschliste und so war die Verwunderung groß, als das Spiel von der Plattform verschwand. Kurz darauf folgte die Erklärung durch Entwickler Fntastic, man hatte versäumt sich die Namensrechte zu sichern. Eine Aussage, die die bei vielen Spielern bereits aktiven Alarmglocken erneut läuten ließ.

Gleichzeitig wurde als Konsequenz der Release vom 1. März auf den 10. November 2023 verschoben. Kurze Zeit später folgte die 180-Grad-Wende in einem Interview mit IGN. Dort erklärten die Gründer von Fntastic Eduard und Aisen Gotovtsev, die Verschiebung sei schon im Vorfeld geplant gewesen und habe nichts mit dem Rechtsstreit zu tun. (Quelle: IGN).

Die Gotovtsevs äußerten sich in dem Interview auch zu den Vorwürfen, ihr Spiel würde gar nicht existieren. Es sei „unerfreulich, solche Anschuldigungen zu hören“ und sie verwiesen darauf, dass bisher noch kein Spieler etwas für The Day Before zahlen musste und es komplett durch Publisher Mytona finanziert wird.

Neues Gameplay schon heute?

Die nächste Kursänderung kam dann über Discord. Ursprünglich hieß es, dass ein etwa zehnminütiges Gameplay-Video geplant war. Die Veröffentlichung wurde wegen des rechtlichen Problems verschoben und sollte erst nachdem das Problem gelöst worden wäre, nachgeholt werden. Ob das schon geschehen ist, ist unbekannt. Dennoch wurde über den Discord-Kanal des Spiels das Video für den heutigen 2. Februar 2023 angekündigt. (Quelle: Discord-Kanal The Day Before).

Falls das Video heute Abend online geht, dürfte das Gameplay ganz genau unter die Lupe genommen werden. Bisheriges Material zeigt nur stark gescriptete Szenen und auch die Infos zum Spiel, die im Discord aufgelistet werden, sind sehr vage und spärlich. Das Video soll laut PC Gamer heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit auf dem YouTube-Kanal von Fntastic online gehen. (Quelle: PC Gamer). Das Gameplay soll ungeschnitten sein, die übliche „YouTube-Premiere“ mit einem Countdown gibt es allerdings nicht. Das ist für gewöhnlich nichts Besonderes, bei The Day Before ist aber mit allem zu rechnen.