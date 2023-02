Nintendo Switch: So spart ihr 10 Euro auf jedes Top-Spiel

Nintendo bietet eine super Spar-Möglichkeit. (Bildquelle: Getty Images / RedVector)

Nintendo-Spiele sinken selten im Preis – und wenn sie es doch tun, dann meist nur minimal. Zum Glück gibt es aber auf der Nintendo Switch einen Weg bei jedem Top-Spiel zu sparen. Wir verraten euch, wie's geht.

Nintendo Switch: Geld sparen dank Game-Coupons

Nintendos Bestseller bleiben oftmals jahrelang bei Preisen zwischen 50 Euro und 70 Euro – egal ob The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon Karmesin & Purpur, Super Mario Odyssey oder weitere Top-Games.

Mit den Switch-Game-Coupons könnt ihr aber bis zu 41 Euro bei eurem nächsten Einkauf sparen – je nachdem, welche Games euch noch fehlen. Dafür müsst ihr jedoch zwei Voraussetzungen erfüllen:

Ihr müsst Mitglied bei Nintendo Switch Online sein.

Ihr braucht zwei Spiele, die ihr euch kaufen wollt.

Trifft beides zu, könnt ihr euch über Nintendo Switch Online zwei Game-Coupons für insgesamt 99 Euro kaufen. Ihr habt dann nach Erwerb der Coupons zwölf Monate Zeit sie gegen bestimmte Spiele einzutauschen.

Diese Top-Games stehen unter anderem auf der Liste:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Pokémon Karmesin & Purpur

Pokémon-Legenden: Arceus

Super Mario Odyssey

Kirby und das vergessene Land

Fire Emblem Engage

Fire Emblem Three Houses

Splatoon 3

Xenoblade Chronicles 3

Animal Crossing: New Horizons

Metroid Dread

Super Smash Bros. Ultimate

so wie viele weitere Spiele, die selten im Sale sind

Holt ihr euch zum Beispiel Super Smash Bros. Ultimate und The Legend of Zelda: Breath of the Wild, so könnt ihr ganze 41 Euro sparen. Einzeln kosten die Spiele online nämlich rund 70 Euro, zusammen also 140 Euro. Die meisten Games befinden sich preislich aber bei ca. 60 Euro, womit ihr immernoch über 10 Euro pro Spiel spart.

Dadurch, dass die Coupons ein Jahr lang eintauschbar sind, könnt ihr sie auch schon jetzt kaufen und sie für kommende Spiele aufbewahren – zum Beispiel wenn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dann im Mai 2023 erscheint.

