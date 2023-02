The Day Before: Gameplay der Ex-Steam-Hoffnung ist so übel, wie erwartet

The Day Before zeigt zehn Minuten neues Gameplay. (Bild: Fntastic)

Die Entwickler Fntastic kündigten an, neues Gameplay von The Day Before zu zeigen und das haben sie zweifelsfrei gestern Abend getan. Die Erwartungen waren niedrig bei den Spielern und aus ihren Reaktionen auf das Video lässt sich schließen, dass das auch genau richtig so war. Viel zu sehen gab es in den zehn Minuten nämlich nicht.

The Day Before: Neues Gameplay fällt sehr spärlich aus

Was Entwickler Fntastic gestern auf dem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen hat, war definitiv Gameplay eines Videospiels. Das Video zeigt zehn ziemlich unspektakuläre Minuten von The Day Before, die von einigen Spielern als Walking Simulator recht treffend zusammengefasst werden.

Am besten macht ihr euch selbst ein Bild. Behaltet beim Schauen aber im Hinterkopf, dass The Day Before ursprünglich in wenigen Wochen erscheinen sollte, dann aber doch in den November 2023 verschoben wurde. Im Discord wurden die folgenden zehn Minuten als Gameplay Extravaganza beschrieben:

The Day Before – Official 10 Minutes Gameplay Trailer

„Extravaganza“ steht für ein Spektakel oder eine opulente Veranstaltung. Ob ihr das gerade gesehen habt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Im Video läuft ein Charakter die meiste Zeit durch eine verfallene Großstadt und lootet hier und da ein paar Schränke und Taschen. Die Zusammenstöße mit den Zombies dauern ein paar Sekunden, die Untoten fallen dem Sturmgewehrfeuer schnell zum Opfer. Es gibt einen kurzen Blick auf das Crafting-System und die Möglichkeit, Waffen mit Aufsätzen anzupassen.

Die Musik wurde wohl vergessen, Ausnahme ist das Fahrstuhl-Gedudel am Crafting-Tisch. Optisch macht die Demonstration ebenfalls nicht viel her, jede Beta vom ersten The Division hatte hier mehr zu bieten. Neben dem Crafting und dem wenig informativen Inventar gab es vom User Interface nichts zu sehen.

Spieler machen sich über das Video lustig

Zwar führen einige an, dass Fntastic endlich mal eine Ankündigung hat wahr werden lassen, doch liegt auch hier viel Häme drin. Unter dem YouTube-Video finden sich zahlreiche Kommentare, die sich über The Day Before lustig machen. Wayne Donaldson schreibt: „Die 90 Sekunden im Inventar haben mich gefesselt.“ DoctorStrange kommentiert: „Das Spiel und das ganze Unternehmen ist ein Meme und ich bin hier für die Reise.“ (Quelle: YouTube).

Das Problem mit den Namensrechten scheint sich nur auf Steam zu beschränken, auf Twitter und YouTube kann das Spiel offenbar weiter als The Day Before beworben werden. Der Trailer endet übrigens auch mit dem neuen geplanten Release-Datum am 10. November 2023 und fordert dazu auf, das Spiel auf die Wunschliste zu setzen. Das geht allerdings nach wie vor nicht.