Eine uralte Pokémon-Frage wird jetzt beantwortet. Von einer KI. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Der ewig junggebliebene Ash Ketchum wird allein von seiner Mutter großgezogen. Von seinem Vater fehlt jede Spur und auch der Anime will uns einfach keine Antworten geben. Wir haben darum jetzt ChatGPT gefragt. Die KI gibt uns endlich eine Antwort auf das uralte Pokémon-Mysterium.

Eine KI verrät, wer Ash Ketchums Vater ist

Schon seit mehr als 25 Jahren folgt Ash Ketchum dem Ruf des Abenteuers. Auch wenn er unterwegs zahlreiche Pokémon fängt, ist ihm eine andere Gestalt dabei immer wieder entwischt: Sein eigener Vater. Von dem Erziehungsberechtigten fehlt seit dem Start des Animes im April 1997 jede Spur. Natürlich ranken sich um seine Identität viele Fan-Theorien. Um die Diskussion jetzt ein für alle Mal beizulegen, haben wir ChatGPT um Hilfe gebeten.

Dafür haben wir die KI eine Geschichte schreiben lassen, in der Ash erstmals auf seinen Vater trifft. Das ist das Ergebnis:

Ash Ketchum war ein junger Pokémon-Trainer, der immer auf der Suche nach neuen Abenteuern war. Eines Tages beschloss er, eine Reise in eine unbekannte Region zu unternehmen, um dort neue Pokémon zu entdecken und zu fangen. Während seiner Reise traf er auf einen alten Professor, der ihm von einem seltenen und mächtigen Pokémon erzählte, das in einer abgelegenen Höhle in der Region zu finden war. Ash beschloss, diese Höhle zu erkunden, in der Hoffnung, das seltene Pokémon zu fangen. Als er tiefer in die Höhle vordrang, traf er plötzlich auf einen Mann, der ihm sehr vertraut vorkam. Es war, als hätte er ihn schon einmal gesehen, aber er konnte sich nicht erinnern, wo. Der Mann stellte sich als Professor Eich vor, ein berühmter Pokémon-Forscher und Trainer. Ash war überrascht und erstaunt, als er erfuhr, dass Professor Eich tatsächlich sein Vater war. Nach Jahren der Trennung hatte er endlich die Chance, Zeit mit ihm zu verbringen und von ihm zu lernen. Professor Eich erzählte Ash von seiner Arbeit und seinen Entdeckungen in der Welt der Pokémon und brachte ihm einige neue Techniken bei, die Ash in seiner Reise sehr nützlich sein würden. Zusammen erforschten sie die Höhle und fanden das seltene Pokémon, das sie gemeinsam fangen konnten. Ash war dankbar für diese unerwartete Begegnung mit seinem Vater und die neuen Kenntnisse und Fähigkeiten, die er von ihm gelernt hatte. Von diesem Tag an wusste er, dass er immer eine starke Bindung zu Professor Eich haben würde und dass er weiterhin dazu lernen konnte, indem er von ihm lernte. Ash machte sich auf den Weg, um weitere Abenteuer zu erleben, aber er wusste, dass er jederzeit auf Professor Eich zählen konnte, wenn er ihn brauchte.

Pokémon hat noch weitere Geheimnisse zu bieten:

Pokémon 4 spannende Mysterien und Glitches Abonniere uns

auf YouTube

Pokémon-Professor lockt Kind in Höhle: Ashs Vater mag Dramatik

ChatGPT hat also entschieden, dass Professor Eich tatsächlich der Vater von Ash ist. Es wird allerdings nicht erklärt, warum der Forscher ausgerechnet in einer Höhle lauert, um dem jungen Trainer dieses Geheimnis zu offenbaren. Und wer war der andere alte Pokémon-Professor, der Ash in die Höhle geschickt hat?

Im beliebten Pokémon-Anime wird die Identität von Ashs Vater niemals verraten. In den 26 Jahren wird die mysteriöse Person überaus selten auch nur erwähnt. In den vielen Fan-Theorien ist Professor Eich aber ein häufig gesehener Kandidat. Immerhin versteht er sich ziemlich gut mit Ashs Mutter.