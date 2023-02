Tears of the Kingdom: 5 Dinge, die das neue Zelda besser machen muss

Das sind die Wünsche der Community für das neue Zelda. (Bild: Nintendo & GettyImages/Deagreez)

In weniger als 100 Tagen erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Switch-Besitzer können es vermutlich gar nicht mehr abwarten. In einem neuen Reddit-Thread wird daher fleißig über das kommende Nintendo-Spiel diskutiert. Wir fassen euch die Hoffnungen und Wünsche der Community zusammen.

So wird das neue Zelda noch besser!

2023 wird aller Voraussicht nach ein fantastisches Jahr für Zelda-Fans und Switch-Besitzer! Immerhin erscheint am 12. Mai das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Da der direkte Vorgänger, Breath of the Wild, allerdings eines der bestbewerteten Spieler aller Zeiten ist, sind die Erwartungen entsprechend hoch. Aus diesem Grund gibt es jetzt auch einen neuen Thread auf Reddit, wo die User ihre Wünsche, Hoffnungen und Sorgen teilen.

Wir haben die beliebtesten Antworten für euch rausgefiltert und stellen euch nun fünf Punkte vor, die der Nachfolger besser machen muss:

Mehr Abwechslung

Viele Spieler wünschen sich mehr Kreativität und Abwechslung bei den Gegnern. In Breath of the Wild gab es nur eine Handvoll Monster. Das gilt natürlich auch für die Bosse.

Traditionelle Dungeons

Sehr oft werden auch die Dungeons von Breath of the Wild kritisiert. Hier wünschen sich viele Spieler eine Rückbesinnung auf alte Tugenden. Das betrifft auch die klassischen Dungeon-Items wie den Fanghaken, der im letzten Zelda-Spiel gefehlt hat.

Das Waffensystem

In Breath of the Wild können Waffen zum Leidwesen vieler Spieler nach häufigem Gebrauch kaputt gehen. Dieses Feature soll Nintendo bei Tears of the Kingdom nach Ansicht vieler Reddit-User einfach über Bord werfen.

Weniger Crafting

Die Open World von Breath of the Wild bot viele Materialen, um sich damit Essen und Gegenstände zu craften. Im Gegensatz zu Punkt 3 soll dieses System zwar nicht gänzlich verschwinden, viele Spieler würden es aber als angenehm empfinden, wenn Crafting eine weniger große Rolle in der Fortsetzung spielt.

Eine richtige Stadt

Auch hier wünschen sich viele Spieler eine Rückbesinnung auf ältere Teile. Die Spielwelt von Breath of the Wild bot zwar viele Orte, aber eine richtige Hauptstadt gab es nicht. Auch darüber würden sich die Fans freuen.

Noch mehr Wünsche für das neue Zelda

Falls ihr euch übrigens selbst in die Diskussion auf Reddit einbringen wollt, dann müsst ihr nur auf diesen Thread klicken: