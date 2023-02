Ist The Day Before Betrug? Beweisvideo öffnet Spielern die Augen

The Day Before muss sich weiteren Vorwürfen stellen. (Bild: Fntastic)

The Day Before war eines der meist gewünschten Spiele auf Steam, doch viele Unstimmigkeiten rund um Entwickler Fntastic haben das Bild des Survival-MMOs grundsätzlich verändert. Erst in den letzten Tagen gab es neben dem Steam-Rauswurf, nach einem Problem mit den Namensrechten und einer erneuten Verschiebung auch noch ein ernüchterndes Gameplay-Video zu sehen. Ein neues Video soll zeigen, wo sich für die Trailer bei anderen Spielen bedient wurde.

The Day Before: Video zeigt „Inspirationsquellen“ der Trailer

In Bezug auf The Day Before steht der Verdacht im Raum, das Spiel sei ein Scam, also ein Betrugsversuch. Viele Ungereimtheiten, die durch das Verhalten und die Kommunikation durch Entwickler Fntastic zustande kommen, lassen viele Spieler glauben The Day Before würde gar nicht existieren.

Ein kürzlich veröffentlichtes Gameplay-Video konnte diesen Verdacht nicht beseitigen. Außerdem kam das Gezeigte nicht sonderlich gut an.

Das Video erntete viel Häme und einigen Spielern fielen starke Ähnlichkeiten zu anderen Spielen auf, weswegen sich das Material zu The Day Before genauer angeschaut wurde. Ein Reddit-Clip zeigt, wo sich Fntastic überall bedient haben soll. Bei Call of Duty: Black Ops Cold War, The Last of Us, The Division und Trucksimulation Snowrunner soll geklaut worden sein.

Eine starke Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zuweisen, auch wenn dystopische Zombie-Apokalypsen nun mal einer gewissen Darstellung und spezifischen Motiven folgen und Referenzen keine Seltenheit bei Videospielen sind. In diesem Twitter-Thread könnt ihr noch weitere Vergleichsbilder sehen, die zusätzlich auf Ähnlichkeiten mit Resident Evil 2 und einer weiteren Szene aus The Last of Us verweisen:

Ein Betrugsfall?

Im Reddit-Post und auch unter dem Tweet ist man sich bei den Plagiatsvorwürfen weitestgehend einig und auch der Betrugsversuch wird The Day Before zum wiederholten Male unterstellt. So dubios die Entwicklung des Spiels auch ist, so unklar sind auch die Betrugsvorwürfe, denn niemand kann erklären, worin der Betrug liegt.

Für The Day Before gab es keine Kickstarter-Kampagne und noch keine Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen. Bisher ist also nicht bekannt, ob irgendjemand tatsächlich betrogen wurde. Dennoch solltet ihr das merkwürdige Treiben um Fntastic und The Day Before weiterhin kritisch betrachten.

Hier könnt ihr das aktuelle Gameplay zu The Day Before sehen: