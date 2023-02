Lohnt der Kauf von Hogwarts Legacy? Die internationale Presse fällt ihr Urteil

Wie sieht der Wertungsspiegel für Hogwarts Legacy aus? (Bild: Warner Bros. Games)

Lange mussten sich Potterheads gedulden, jetzt steht Hogwarts Legacy endlich vor der Tür. Zuvor können sich Kaufinteressierte noch ein Bild von der Qualität des Open-World-RPGs machen – denn die internationale Presse hat ihre Wertungen zum Spiel preisgegeben. Lohnt sich der Kauf?

Hogwarts Legacy überzeugt auf Metacritic und Co.

Am 10. Februar ist es offiziell soweit und Spieler können sich endlich in die weite Welt von Hogwarts Legacy begeben. Für Besitzer der Deluxe-Edition geht es sogar schon am 7. Februar los. Jetzt haben Gaming-Portale rund um den Globus allerdings schon ihre Reviews dazu veröffentlicht und tun ihre Meinung zur Qualität des Spiels kund.

Auf Metacritic kann sich die PS5-Version des Zauberabenteuers einen ordentlichen Score von 86 schnappen. Auf der Xbox Series X|S sind es sogar starke 89 Punkte und die PC-Version geht mit 82 Punkten ins Rennen. Hier ein kleiner Auszug der einzelnen Wertungen:

- IGN Portugal: 100

- PlayStation Universe: 95

- Game Rant: 90

- IGN: 90

- Dexerto: 80

- VGC: 80

- GamesRadar+: 70

Was macht Hogwarts Legacy gut? Was macht es schlecht?

In einem Punkt ist sich die Presse einig: Hogwarts Legacy erschafft eine wundervolle Welt für Fans der Wizarding World. Die vielen bekannten Orte aus Hogwarts und dessen Umgebung sowie jede Menge liebevoll platzierte Details machen das Spiel zum perfekten Spiel für Potterheads.

Das Rollenspiel-Abenteuer fängt die Begeisterung und Wunder der Welt von Harry Potter gut ein uns sorgt damit für echte Immersion – Nostalgie-Kicks inklusive.

Dazu tragen laut der Presse auch die neuen, aber erinnerungswürdigen Charaktere und die Geschichte des Spiels bei. Sogar nicht-Potterheads würden damit auf ihre Kosten kommen.

Und auch beim Kampfsystem kann Hogwarts Legacy punkten. Fast alle sind sich einig: Die Kämpfe mit eurem Zauberstab sind herausfordernd und fein abgestimmt.

Doch natürlich lässt Hogwarts Legacy in bestimmten Punkten auch zu Wünschen übrig. So gut das Kampfsystem auch designt ist, könnte die Gegnerauswahl einiges an Abwechslung vertragen.

Mehrere Portale beschweren sich außerdem über eine glanzlose Hauptstory, die in bestimmten Bereichen hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Auch die technische Komponente ist laut einiger Reviews nicht problemlos – frustrierende Momente sind die Folge. Die Elemente der Open World lassen Hogwarts Legacy an einigen Stellen auch veraltet wirken.

Für Potterheads ist Hogwarts Legacy also definitiv ein No-Brainer und wird die Magie von Harry Potter wieder aufleben lassen. Die fordernden und aufregenden Kämpfe in Kombination mit der immersiven Welt und den spannenden Charakteren dürften aber auch allgemein für Rollenspiel-Fans den nötigen Spielspaß bieten.

