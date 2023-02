Steam-Topseller: Neuer Strategie-Geheimtipp erobert die Charts

Spellforce: Conquest of Eo erobert aktuell die Steam-Charts. (Bild: THQ Nordic)

Spellforce: Conquest of Eo ist kein gewöhnliches Spellforce, denn es verfolgt spielerisch einen etwas anderen Ansatz, als Fans der Reihe es gewohnt sind. Das scheint bei Strategie-Fans aber gut anzukommen, denn das Spiel schiebt sich kurz nach Release in den Steam-Topseller. Der Release-Rabatt von 20 Prozent macht das positiv bewertete Spiel sogar noch ein bisschen attraktiver.

Strategie-Geheimtipp auf Steam: Das neue Spellforce

Spellforce: Conquest of Eo erschient am 3. Februar 2023 auf Steam und erfreut sich dort größtenteils positiver Bewertungen. Aktuell steht es sogar an Platz 7 der Topseller (Quelle: Steam). Zum Release gibt es 20 Prozent Rabatt auf das Spiel, wodurch es aktuell 23,99 Euro statt 29,99 Euro kostet. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Februar 2023.

Der Release-Trailer zu Spellforce: Conquest of Eo:

Spellforce: Conquest of Eo Release-Trailer

Kein Spellforce 4, aber dafür 4X

Das neue Spellforce ist eher als Spin-off der Reihe zu betrachten, denn anders als bei den Vorgängern ist Conquest of Eo kein Rollenspiel mit Strategie-Elementen. Es handelt sich um ein Rundenstrategiespiel, ein „4X-Spiel“, was für „Explore, Expand, Exploit und Exterminate“ steht. Ein bekannter Vertreter des Genres ist die Civilization-Reihe oder, was näher an Spellforce liegt, Heroes of Might and Magic.

In Conquest of Eo seid ihr der Erbe eines Magierturmes und dürft entweder als Nekromant, Alchemist oder Zauberschmied diesen Turm weiter ausbauen. Der Charakter eurer Wahl kann aus diversen Zaubern wählen, die ihr von einem lebendigen Grimoire erhaltet. Um euch in der Welt von Eo zu behaupten, braucht ihr außerdem Diener und Soldaten, die ihr je nach gewähltem Weg beschwört oder rekrutiert und dann in rundenbasierten Schlachten kämpfen lasst.

Angeführt werden eure Truppen von Helden und euren Lehrlingen, die dann die Spielwelt nach Ressourcen und arkanen Artefakten durchsuchen. Eure Rivalen wollen euch diese natürlich streitig machen und so tragt ihr den Kampf zu den feindlichen Zauberern und belagert ihre Magiertürme.

Conquest of Eo ist vielleicht nicht das Spellforce, das die Fans erwartet haben, aber Fans dieser Art von Strategiespielen sollten es sich mal näher anschauen.