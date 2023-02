Disney Dreamlight Valley: Entwickler verrät Release-Datum fürs nächste große Update

Das Release-Date fürs Februar-Update von Disney Dreamlight Valley steht endlich. (Bild: Gameloft)

Die Entwickler von Gameloft haben einen weiteren Info-Happen für die Fans von Disney Dreamlight Valley fallen gelassen. Sie verraten endlich das Release-Datum für das heiß ersehnte, nächste Update.

Meldung vom 6. Februar 2023:

Disney Dreamlight Valley: Das Release-Datum fürs Update steht fest

Sowohl auf Twitter, als auch auf Discord hat Enwickler Gameloft jetzt endlich das Release-Datum für das "A Festival of Friendship"-Update mittgeteilt. Ab dem 16. Februar könnt ihr die neuen Inhalte genießen.

Zusammen mit dem Datum gibt es auch eine weitere Sneak Peak in Form von Key Art:

Darauf sind zum Beispiel Olaf der Schneemann aus Der Eiskönigin und Mirabel aus Encanto zu sehen. Diese Auftritte waren den Fans bereits bekannt.

Worüber sie sich besonders freuen, sind die Abbildung des magischen Häusschens Casita und ein mysteriöses Symbol im Hintergrund. Die Fans spekulieren, dass es ein erneuter Hinweis auf Atlantis sein könnte.

Was euch genau erwartet, wird Gameloft die nächsten Tage noch genauer erläutern. Wir halten euch auf dem Laufenden. Welche weiteren Neuerungen noch kommen, erfahrt ihr weiter unten.

Meldung vom 31. Januar 2023:

Disney Dreamlight Valley erhält niedlichen Begleiter

Der hauseigene Discord-Server von Disney Dreamlight Valley hat stolze 100.000 Mitglieder erreicht. Um das gebührend zu feiern, geben die Entwickler von Gameloft eine kleine Sneak Peak für das kommende kostenlose Update im Februar 2023.

Freut euch auf einen neuen tierischen Begleiter, den ihr im frischen Sternenpfad freischalten könnt. Hier seht ihr die Enthüllung des Hasen:

Einige Fans auf Twitter erinnert das Outfit des kleinen Häschens an den verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland. Sie spekulieren also, ob diese Marke bald ins Tal kommen könnte. Bisher hat Gameloft aber nichts in diese Richtung bestätigt.

Was sie schon mit der Community geteilt haben, erfahrt ihr weiter unter in der Roadmap-Zusammenfassung.

Das bringt die Zukunft von Disney Dreamlight Valley

Gameloft hat endlich die Roadmap für 2023 von Disney Dreamlight Valley gedroppt und verrät damit, auf welche kommenden Inhalte ihr euch schon einmal freuen könnt (Quelle: Disney Dreamlight Valley).

Das erste kostenlose Update erwartet euch im Februar. Folgende Inhalte wird es enthalten:

Zwei neue Charaktere: Maribel aus Encanto und Schneemann Olaf aus Die Eiskönigin

Neuer Sternenpfad: 100. Jubiläum von Disney

Weiter geht es im April. Auch hier wartet frisches Futter im Tal, auch wenn Gameloft sich mit den Details bedeckter hält:

Neue Charaktere: Simba aus Der König der Löwen und weitere unbekannte Figuren

Ein neuer Realm

Noch geheime Überraschungen

Neuer Sternenpfad: Disney Parks

Bei den weiteren Inhalts-Updates haben die Entwickler noch keinen genauen Monat zur Veröffentlichung angegeben. Auf der offiziellen Webseite heißt es nur früher Sommer, also rechnet wohl Anfang Juni mit folgendem Content:

Ihr werdet die Geheimnisse des Vergessens weiter enthüllen können und neue Mysterien entdecken

Ein neuer Charakter: Vermutlich findet die Disney-Prinzessin Cinderella ihren Weg ins Tal

Ein neuer Sternenpfad: Das Thema ist noch nicht bekannt

Hier haben wir alle vorhandenen Charaktere in Disney Dreamlight Valley für euch aufgelistet:

Was kommt außerdem im Verlauf von 2023? Folgende Themenpunkte und Neuigkeiten stehen noch auf dem Plan:

Multiplayer

Charaktere

Realms

Kleidung und Motive

Dekorationen und Möbel

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf die Roadmap für 2023 von Disney Dreamlight Valley werfen. (Bild: Gameloft)

Neben diesen bekannten Informationen versprechen Gameloft weitere Überraschungen zu den einzelnen Updates. Zudem teasern sie neue Funktionen und weitere Verbesserungen für das Simulationsspiel an.

Genaue Termine und weitere Details zum ersten kostenfreien Update im Februar will der Publisher die kommenden Wochen verraten. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Welche täglichen Aufgaben ihr bis dahin in Disney Dreamlight Valley erledigen solltet, haben wir euch in diesem Video zusammengefasst:

