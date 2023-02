Overwatch 2: Eure Gebete wurden erhört – die offizielle Dating-Sim kommt

Selbstverständlich gibt niemand anderes als Hanzo den Amor in Overwatch 2. (Bild: Blizzard)

In Overwatch 2 liegt Liebe in der Luft und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Regel 34 zu tun. Wobei es dann vermutlich anders riechen würde und auch nicht wirklich um Liebe geht. Mit Season 3 bekommt Overwatch 2 eine kleine Dating-Sim, außerdem gibt es eine neue Map sowie die erste Fortnite-mäßige Marken-Kollaboration.

Overwatch 2 wird zur Dating-Sim

Natürlich wechselt Blizzards Hero-Shooter nicht einfach das Genre, zum Valentinstag gibt es als Teil der 3. Season von Overwatch 2 ein spezielles Event. Vom 13. bis zum 28. Februar 2023 steht in OW 2 alles im Zeichen der Liebe. Dazu gehört zum Beispiel ein besonderer Hanzo-4-vs-4-Modus, bei dem zwei epische Skins erspielt werden können.

Obendrein kommt mit LoverWatch eine textbasierte Dating-Sim, die (dahingehend ist Blizzard sehr deutlich) nicht zum Kanon von Overwatch gehört. Auf der LoverWatch-Website könnt ihr ab dem 13. Februar entweder Mercy oder Genji daten. Wählt aus verschiedenen Dialogoptionen und interagiert mit den Helden, erreicht ihr das geheime Ende, werdet ihr mit einem Highlight-Intro belohnt.

Was in Season 3 noch passiert, seht ihr in diesem Trailer:

Season 3 Trailer | Overwatch 2

Erste Marken-Kollaboration mit Anime One-Punch Man

Vom 7. März bis zum 6. April 2023 läuft die erste große Marken-Kollaboration von Overwatch 2. Zum Hit-Anime One-Punch Man wird es Cosmetics geben, von denen einer ein Saitama-Skin für Doomfist sein wird. Welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst, wird noch bekannt gegeben.

Neue Map und weitere Inhalte

Die Antarktische Halbinsel wird eine neue Control-Map sein, die Spieler bereits aus dem Kurzfilm der Heldin Mei „Wintererwachen“ kennen. Für Season 3 soll das Matchmaking überarbeitet werden, dadurch sollen die Ränge der unterschiedlichen Rollen der Teams näher beieinander liegen. Weitere Infos zur Season 3 könnt ihr dem offiziellen Blogpost entnehmen.

Die Patchnotes mit konkreten Balanceanpassungen sollen noch heute folgen. Es ist jedoch bereits bekannt, dass Mercy ein heftiger Nerf ereilen wird. Die 3. Season starte bereits heute, am 7. Februar 2023. Heute Abend um 21:00 Uhr deutscher Zeit wird es noch einen Twitch-Stream geben, der auf alle Änderungen und Neuerungen näher eingeht.