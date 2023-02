MrBeast schenkt 1.000 Menschen wichtige Augen-OP – Streamer reagiert mit Wut

MrBeast mit dem Augenarzt und Chirurgen Jeff Levenson. (Bild: MrBeast via YouTube)

In vielen seiner Videos gibt YouTuber MrBeast Zehntausende Dollar für Challenges und Unfug aus. Manchmal macht er mit seinem Geld aber auch etwas Sinnvolles, wie zum Beispiel Menschen in Not zu helfen. In einem der neusten Videos zahlt er 1.000 Menschen eine Augen-OP, doch Streamer HasanAbi reagiert darauf wütend.

MrBeast bezahlt für 1.000 Menschen eine Augen-OP

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, ist einer er erfolgreichsten YouTuber mit 130 Millionen Abonnenten. Seine Videos erreichen regelmäßig Klicks im dreistelligen Millionen-Bereich, in denen er häufig hohe Preisgelder für absurde Challenges vergibt. Allerdings macht er mit seinem Geld nicht nur Unterhaltungsvideos, sondern gibt es auch für gute Zwecke aus.

In einem seiner neuesten Videos bezahlt er 1.000 Menschen eine lebensverändernde Augen-OP. Der Graue Star (auch Katarakt) ist eine Augenerkrankung, bei der die Linsen trübe werden und so das Sehvermögen stark vermindert wird. Die Trübung kann mit einem mittlerweile sehr einfachen Eingriff behoben werden. Diese Augen-OP dauert gut zehn Minuten und kann ambulant durchgeführt werden.

Das machen andere Content Creator mit ihrem Geld:

MontanaBlack, Trymacs & Co: So protzen die Streaming-Millionäre auf Instagram Bilderstrecke starten (8 Bilder)

Bei uns in Deutschland ist das in der Regel eine Kassenleistung. Bei dem Eingriff wird eine künstliche Linse eingesetzt. Ist mehr als eine Einstärkenlinse nötig, wie bei Patienten mit einer Hornhautverkrümmung, kommen möglicherweise Zusatzkosten auf die Betroffenen zu.

In vielen anderen Ländern ist diese OP aber kaum bezahlbar, weswegen MrBeast Menschen aus den USA, Jamaika, Honduras, Namibia, Mexiko, Indonesien, Brasilien, Vietnam und Kenia die Operation bezahlt. Das etwa achtminütige Video seht ihr hier:

Streamer HasanAbi ist wütend über mangelnde medizinische Versorgung

Der Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker reagierte gemeinsam mit Kollegin Rachell „Valkyrae“ Hofstetter auf das Video von MrBeast. Während Valkyrae von der Freude der Menschen, die wieder sehen können, gerührt ist, reagiert HasanAbi wütend. Er sagt zu ihr: „Du siehst dieses Video und sagst: Aw, wie süß, wie nett. Ich sehe mir dieses Video an und bin voller Wut. Wir sperren den Zugang zu einem zehnminütigen Eingriff, weil wir eine Paywall davor gesetzt und entschieden haben, dass manche Leute ihn einfach nicht bekommen können.“

HasanAbi nennt es ein „frustrierendes Konzept“ und findet es erschreckend, dass ein YouTuber sich darum kümmern muss, dass arme Menschen eine so simple medizinische Versorgung erhalten. Laut dem Augenarzt und Chirurgen Jeff Levenson, der MrBeast bei der Aktion unterstützt, könnte man sehr einfach der Hälfte aller betroffenen Personen mit dieser OP helfen und so das Leben von 200 Millionen Menschen besser machen.