Nintendo Switch: Geniales Gadget lässt euch mit Konkurrenz-Controllern spielen

Mit PS5-Controller Switch zocken? Das geht! (Bildquelle: Sony, Nintendo)

Ihr habt es mal wieder mit einem lästigen Joy-Con-Drift zu tun oder würdet schlichtweg lieber andere Controller benutzen, als die der Nintendo Switch? Dafür gibt es ein praktisches Gadget, das euch genau das ermöglicht.

Nintendo Switch: So spielt ihr mit PS5- und Xbox-Controller

Jeder Spieler und jede Spielerin hat eigene Vorlieben, wenn es um Controller geht. Dürfen es die nützlichen, aber manchmal fehlerhaften Joy-Cons sein, der Nintendo Pro Controller oder dann doch eher einer der Marke PlayStation oder Xbox? Während ihr am PC die freie Wahl habt, seid ihr an der Konsole an die Controller eurer bevorzugten Marke gebunden.

Das muss aber nicht sein. Wenn ihr gerne auf eurer Nintendo Switch spielt, ihr jedoch die Controller einer anderen Konsole bevorzugt, dann gibt es einen kleinen Trick: Es gibt bestimmte Wireless Adapter, die ihr mit eurer Nintendo Switch verbinden könnt. Diese ermöglichen es euch andere Controller dann per Blutooth zu verbinden.

Ein beliebtes Beispiel hierfür ist der 8bitdo auf Amazon:

8bitdo Wireless USB Adapter 2,Bluetooth Switch Controller Adapter für Xbox Series,Joycons,Switch Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 01:41 Uhr

Erhältlich ist dieser in schwarz und braun, passend zu den Blöcken in den Super-Mario-Spielen. Das Produkt ist auf Amazon über 2.500 Mal bewertet worden und hat dabei 4,4 von 5 Sterne erhalten.

In den Rezensionen scheinen Käufer und Käuferinnen überzeugt von dem Gadget zu sein. Viele benutzen ihre Controller der Xbox Series X damit auch an der Switch. Für die meisten führt das zu keinen Problemen, einige berichten jedoch über gelegentliche Verbindungsunterbrechungen.

So löst ihr das Joy-Con-Problem anders

Wenn euch gar nicht mal so sehr die Joy-Cons an sich stören, sondern lediglich der Drift, dann gibt es da noch ein anderes Gadget, das euch helfen könnte. Wer es satt hat, dass der Controller in eine Richtung lenkt, die gar nicht eingegeben wird, sollte sich diesen Artikel mal genauer anschauen:

Für diese Methode müsst ihr jedoch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und selbst zum Bastler werden. Ihr müsst nämlich die Sticks der Joy-Cons eigenhändig austauschen.

