Steam Next Fest: 7 brandheiße neue Games, die ihr kostenlos testen könnt

Zum wiederholten Male findet das Steam Next Fest statt und bietet erneut die Gelegenheit, viele kommende Neuerscheinungen gratis auszuprobieren. Auf euch warten zahlreiche Demos zu Spielen sämtlicher Genres, die in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen sollen. Auf der Event-Seite könnt ihr nach Herzenslust stöbern, die folgenden sieben Spiele solltet ihr euch aber auf jeden Fall ansehen.

Steam Next Fest bietet zahlreiche kostenlose Demos

Vom 6. bis zum 13. Februar 2023 findet erneut das Steam Next Fest statt. Das Event bietet zahlreiche kostenlose Demos zu Spielen an, die in nächster Zeit erscheinen sollen. Eine gute Gelegenheit also, sich die persönlichen Gaming-Highlights für die nächsten Monate rauszupicken.

Auf der Event-Seite könnt ihr fröhlich die angebotenen Demos durchsuchen. Schaut euch an, was bei anderen Spielern besonders beliebt ist oder filtert die Listen nach euren persönlichen Vorlieben.

Selbstverständlich haben wir auch ein paar Highlights für euch zusammengestellt und die folgenden sieben Spiele solltet ihr euch mal genauer ansehen. Bitte beachtet, dass auch die konkreteren Release-Termine sich noch ändern können.

7 Highlights beim Steam Next Fest:

Dark and Darker: Das Hardcore-Extraction-RPG hat bereits auf Twitch große Wellen geschlagen und mixt quasi das Tarkov-Prinzip mit einem Fantasy-Dungeon-Crawler. (Release: 2023)

Voidtrain: Ein Koop-Survival-Shooter mit jeder Menge Crafting. Mit einem interdimensionalen Zug durchquert ihr die Schwerelosigkeit und baut euer Schienenfahrzeug für gefährliche Abenteuer aus. (Release: 2023)

Darkest Dungeon 2: Der Nachfolger des bockschweren Dungeon-Crawlers mit rundenbasierten Kämpfen kommt nach der Early-Access-Phase bei Epic nun auch zu Steam. (Release: 8. Mai 2023)

System Shock: Das Remake des Action-Klassikers ist nicht nur was für Retro-Fans. Erneut stellt ihr euch der KI SHODAN. (Release: März 2023)

Sons of Valhalla: In diesem 2D-Strategiespiel müsst ihr eine Basis aufbauen, Truppen aufstellen und feindliche Festungen belagern. Das Ganze erstrahlt in atmosphärischer und handgemachter Pixelkunst. (Release: 2023)

Meet Your Maker: Bei diesem Multiplayer-Shooter entfernt ihr tödliche Labyrinthe für eure Festung, damit andere Spieler sie nicht plündern können. Ihr selbst versucht natürlich die Verteidigungsanlagen der anderen zu überwinden. (Release: 4. April 2023)

Planet of Lana: In diesem Plattformer rätselt ihr euch mit einem tierischen Gefährten durch eine 2D-Welt, um die Schwester der Hauptfigur zu retten. (Release: 2. Quartal 2023)

Diese Spiele sind die Highlights im Februar:

Ob ihr nun unseren sieben Tipps folgt oder euch selbst auf die Suche macht, ihr habt noch bis zum 13. Februar 2023 19:00 Uhr deutscher Zeit die Gelegenheit euch durch das Steam Next Fest zu zocken.