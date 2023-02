Hogwarts Legacy: So findet ihr euren perfekten Zauberernamen

Habt ihr schon den passenden Namen für euren Hogwarts-Legacy-Charakter? (Bild: Warner Bros. Games)

Am 10. Februar eröffnet Hogwarts Legacy endlich allen Spielern seine magischen Tore. Damit ihr für euer Zauberer-Abenteuer auch richtig gewappnet seid, solltet ihr einen passenden Namen am Start haben. Hier haben wir einige Namensgeneratoren und Inspirationen für euch gesammelt.

Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasly – in Hogwarts Legacy passt kein Max Müller

In Hogwarts Legacy könnt ihr euch im Charaktereditor ein entsprechendes Ebenbild eurer Selbst gestalten und so als schicker Zauberlehrling durch die Schlosshallen wandeln. Um die richtige Atmosphäre zu kreieren, solltet ihr aber auch beim Namen auf etwas Magie setzen. Klar könntet ihr in dem Single-Player-Game auch euren echten Namen verwenden, aber passende Namen zum Harry-Potter-Universum sind doch viel cooler.

Um den richtigen Namen für euer Spiel zu finden, greift ihr am besten auf einen der vielen Namensgeneratoren zur Wizarding World zurück. Es gibt dabei keinen Offiziellen von Warner Bros. selbst, aber einige gute Anbieter.

Bloomsburry ist sicherlich der bekannteste Namensgenerator aus dem Harry-Potter-Universum und offiziell lizensiert. Hier könnt ihr euren eigenen Namen eingeben (oder nur die Anfangsbuchstaben) und anschließend ein Geschlecht auswählen. Es gibt auch die Option das Geschlecht zufällig zu wählen. Anhand eurer Eingabe erschafft der Bloomsbury-Generator dann einen Vorschlag für euch. Wiederholt es so lange, bis der passende Name für euch erscheint.

Wenn ihr euren Namen an ein bestimmtes Hogwarts-Haus anpassen möchtet, ist der Namensgenerator von Fanbolt das Richtige für euch. Dort könnt ihr eure Auswahl auf ein Haus und ein Geschlecht eingrenzen. Zusätzlich könnt ihr die Auswahl noch mit einem eigenen Namen oder Nicknamen spezifizieren.

Solltet ihr eine deutschsprachige Webseite bevorzugen, könnt ihr euch TheStoryShack bedienen. Dort müsst ihr bis auf die Geschlechtswahl keinerlei Angaben machen und könnt euch sehr schnell durch immer neue Vorschläge klicken.

