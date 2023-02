In nur wenigen Schritten könnt ihr euch in Hogwarts Legacy einige exklusive Items gratis sichern. (Bild: Warner Bros. Games)

In Hogwarts Legacy besucht ihr die weltbekannte Schule für Hexerei und Zauberei. Dabei erlebt ihr euer eigenes magisches Abenteuer in der Wizarding World. Möchtet ihr dieses in einem besonderen Look starten, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch exklusive Cosmetic-Items zu sichern.

Potterheads weltweit fiebern sehnsüchtig dem 10. Februar entgegen, denn dann können sie in Hogwarts Legacy (zum spieletipps-Test) endlich selbst in die Wizarding World eintauchen. Wer das Spiel vorbestellt hat, ist wahrscheinlich sogar schon mittendrin, denn Vorbestellern wurde der Zugriff früher gewährt. Das ist aber noch nicht alles, sie erhalten auch diverse exklusive Inhalte und Items.

Hogwarts Legacy: Gratis-Items für alle!

Allerdings gibt es aktuell auch unabhängig davon, ob ihr vorbestellt habt oder nicht, die Möglichkeit auf einige exklusive Gratis-Gegenstände. Der Weg zu diesen ist ganz einfach. Alles was ihr dafür machen müsst, ist euren Account beim Harry-Potter-Fanclub mit dem von WB Games zu verknüpfen.

Vielleicht habt ihr euch bereits beim Harry-Potter-Fanclub registriert, um euer Haus und euren Zauberstab für Hogwarts Legacy bestimmen zu lassen. Ist dies der Fall, ruft diese Wizarding-World-Website auf, klickt auf „Log in“ und meldet euch mit euren Harry-Potter-Fanclub-Daten an. Im Anschluss werdet ihr auf die Website von WB Games weitergeleitet. Auch hier loggt ihr euch mit euren entsprechenden Account-Daten ein.

Hogwarts Legacy: Erkundet die Zauberschule im stylishen Outfit

Wenn alles geklappt hat, sollte euch die Nachricht „Harry Potter Fan Club Connected!“ angezeigt werden. Als Belohnung gibt es einen besonderen Zauberumhang sowie eine Maske im Vogelschädel-Look.

Diese Items verleihen euch in Hogwarts Legacy einen frischen Look. (Bild: Wizarding World)

Habt ihr noch kein Konto beim Harry-Potter-Fanclub, könnt ihr euch ein solches natürlich ganz einfach neu anlegen. Bevor ihr dieses aber mit eurem WB-Games-Account verknüpfen könnt, müsst ihr erst einmal die Tests zur Bestimmung eures Hauses und eures Zauberstabs durchlaufen.

Achtung: Verknüpft ihr eure Accounts, werdet ihr in das Haus gesteckt, welches euch beim Test zugeordnet wurde. Das Gleiche gilt für den euch zugeteilten Zauberstab.

