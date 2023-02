Aufgrund eines fehlendes Features dürfte Hogwarts Legacy für manche nicht spielbar sein. Dies könnte sich aber bald ändern. (Bild: Warner Bros. Games)

Harry-Potter-Fans weltweit erwarten sehnsüchtig den Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar. Erste Tests wurden bereits veröffentlicht und auch Vorbesteller dürfen schon durch die magische Welt reisen. Dabei ist aufgefallen, dass das Spiel für manche Menschen gar nicht oder kaum zu ertragen sein dürfte, denn ein wichtiges Feature fehlt.

Am 10. Februar ist es endlich soweit, dann erscheint Hogwarts Legacy für PC, PS5 und Xbox Series X. Bei dem Abenteuer handelt es sich um einen echten Kracher, wie wir in unserem Test zu Hogwarts Legacy befinden. Dieser Meinung sind auch andere Magazine. Die Wertungen der internationalen Presse bewegen sich im Bereich von 70 bis 100 Punkte.

Hogwarts Legacy: Für diese Menschen ist das Spiel nicht barrierefrei

Nun ist allerdings aufgefallen, dass ein bestimmtes Feature nicht im Spiel vorhanden ist. Dadurch dürfte Hogwarts Legacy für viele Menschen unspielbar werden. Wer nämlich unter Arachnophobie (Angst vor Spinnen) oder Ophidiophobie (Angst vor Schlangen) leidet, hat in der Welt der Hexen und Zauberer nichts zu lachen.

Beim Durchstreifen der Open World trefft ihr immer wieder auf die krabbelnden und kriechenden Gesellen. Als wäre das aber noch nicht genug, werdet ihr auch im Rahmen der Hauptgeschichte immer wieder mit ihnen konfrontiert. Es gibt also keine Möglichkeit, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das wäre kein Problem, gäbe es einen Modus, der die Begegnungen mit Spinnen und Schlangen entschärft – so einen gibt es etwa im Survival-Hit Grounded. Dort kann die Darstellung von Spinnen mit einem Regler angepasst werden. Ein solcher Modus ist aber im Hogwarts Legacy nicht vorhanden.

Hogwarts Legacy: Änderung in Sicht?

Auf Twitter wurde vom User „Don't like my tweets. I won't follow your page.“ die Frage nach einem Arachnophobiemodus gestellt, worauf der WB Games Support antwortete, dass es bisher keine Pläne dazu gebe, einen solchen Modus zu implementieren, der Vorschlag aber an das Entwickler-Team weitergeleitet werde.

Sollten sich die Köpfe hinter Hogwarts Legacy den Vorschlag zu Herzen nehmen, könnte es ein Phobienmodus möglicherweise noch ins Spiel schaffen, bevor dieses für die Last-Gen-Konsolen erscheint. Der Release von Hogwarts Legacy für PS4 und Xbox One ist auf den 4. April angesetzt. Am 25. Juli soll die Switch-Version erscheinen.

