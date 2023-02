Zelda: Tears of the Kingdom – 4 Details im neuen Trailer, die ihr verpasst habt

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Zweiter offizieller Trailer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat im Rahmen der Februar-Direct einen neuen Trailer spendiert bekommen. Nintendo zeigt darin neue Gegnerarten und Fortbewegungsmittel, aber auch einige interessante Details, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt oder hinterfragt habt.

Tears of the Kingdom: Geheimnisse im 2. Trailer

Am 12. Mai 2023 soll es endlich soweit sein – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nachfolger vom erfolgreichen Breath of the Wild, erscheint exklusiv für die Nintendo Switch. Nun haben Fans im Rahmen der Februar-Direct einen neuen Trailer bekommen, der Platz für weitere Spekulationen schafft. Grund dafür sind die folgenden versteckten Details:

1. Höhlenerkundung

Tears of the Kingdom scheint nicht nur an der Erdoberfläche Hyrules und im Himmel zu spielen. Anscheinend wird es auch Höhlen und eventuell sogar Untergründe geben. Zu Beginn des Trailers, ab Minute 0:25, ist immerhin eine Gruppe Monster zu sehen, die ihr Lager in einer tiefen Höhle oder im Untergrund haben. Später im Trailer, ab Minute 1:00, ist zu sehen, wie Link von einem Hinox aus einer Höhle gejagt wird.

2. Geisterseelen aus Twilight Princess

In der Szene mit den Bokblins in der Höhle versteckt sich außerdem ein weiteres Detail im Hintergrund. Rechts sind auf dem Boden geisterartige Tränen zu sehen, die an die Geisterseelen aus Twilight Princess erinnern. Vermutlich müssen diese eingesammelt werden, aber es ist noch unklar, ob es sich hierbei wieder um die Seelen Verstorbener oder etwas anderes handelt.

3. Rückkehr der Zombies

Tears of the Kingdom scheint einen der gruseligsten Gegnertypen der Reihe wiederausferstehen zu lassen. Ab Minute 0:52 im Video ist zumindest eine Kreatur zu erkennen, die stark an die ReDeads beziehungsweise die Remorts oder auch Zombies erinnert, die schon in Ocarina of Time und Majora's Mask Kinder traumatisiert haben.

Ocarina of Time ist euch mit seinen gruseligen Gegnern so sehr im Gedächtnis geblieben, dass ihr eines davon sogar zu den 12 gruseligsten Videospiel-Monstern aller Zeiten zählt:

Albtraum-Material: Die 12 gruseligsten Monster in Videospielen Bilderstrecke starten (13 Bilder)

4. Keine Schreine mehr?

Im gesamten Trailer ist nicht ein Schrein zu sehen. Möglicherweise wurden diese ersetzt durch die grünen Lichter, die zum Beispiel ab Minute 0:34 zu sehen sind. Kleinere Dungeons könnte es also wieder geben, wie es mit größeren aussieht, bleibt jedoch vorerst unklar.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr ab sofort hier vorbestellen: