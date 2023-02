Danke, Nintendo! Diese Retro-Spiele haben der Switch gefehlt

Game Boy und Game Boy Advance auf Nintendo Switch

Es war nur eine Frage der Zeit, aber Nintendo hat es nun endlich wahrgemacht: Ab sofort lassen sich Spiele des Game Boy und Game Boy Advance auf der Switch zocken.

Ein Kommentar von Nathan Navrotzki

Game-Boy-Klassiker endlich auch für Switch

Nach dem SNES und N64 folgen nun auch die alten Handheld-Konsolen Game Boy und Game Boy Advance, und erweitern das Spieleangebot der Nintendo Switch um ein paar Klassiker. Im Rahmen einer neuen Nintendo Direct wurde dies nach langem Spekulieren der Fans nun bekanntgegeben.

Dabei dürfen sich alle Mitglieder von Nintendo Switch Online über die folgenden Game-Boy-Spiele freuen:

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Metroid II: Return of Samus

Kirby's Dream Land

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game & Watch Gallery 3

Gargoyles'S Quest

Wario Land 3

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen noch The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game und Kirby Tilt 'n' Tumble hinzugefügt werden.

Die Spiele vom Game Boy Advance sind nur für Besitzer des Erweiterungspakets für Nintendo Switch Online zugänglich. Das ist die Liste an Spielen:

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Kuru Kuru Kururin

WarioWare, Inc.: Mega Microgame$

Auch hierfür sollen Spiele zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden. Angeteast werden Kirby & die wundersame Spiegelwelt, Metroid Fusion, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity und Golden Sun.

Das Gute und das Schlechte daran

Dass Nostalgiker endlich die Chance haben, einige der besten Game-Boy-Spiele aller Zeiten nun auch auf der Switch zu spielen, ist grandios. Ich selbst habe nicht allzu viel von dieser Ära mitbekommen, aber auch meine Kindheit war geprägt von Super Mario Land 2: 6 Golden Coins und Tetris.

Letzteres habe ich auch direkt im Anschluss an die Präsentation angeschmissen und mich sofort wieder daran erinnert, wie viel Spaß ich damit früher hatte und es in Zukunft wieder haben werde. Dafür kann ich Nintendo nur danken.

Schade ist nur, dass die Auswahl manche Hits außen vor lässt. Das wäre zum Beispiel eine tolle Gelegenheit gewesen, die ersten Pokémon-Generationen auf die Switch zu bringen. Immerhin waren diese auch auf der Virtual Console des Nintendo 3DS.

Sonst hoffe ich einfach, dass Nintendo sich bald auch an die Portierung von Gamecube- und DS-Spielen setzt. Da wird die Nostalgie dann vermutlich nur so aus mir herausplatzen. Aber bis dahin vergnüge ich mich mit einigen altbekannten Games und mit Retro-Perlen, die ich schon lange mal nachholen wollte.