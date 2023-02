Weil es Ubisoft nicht gebacken kriegt: Entwickler-Legende baut sein eigenes Die Siedler

Schon im ersten Art Work zu Pionieers of Pagonia ist der Wuselfaktor erkennbar. (Bild: Envision Entertainment)

Wann das letzte gute Die Siedler erschien, ist vielleicht ein wenig Ansichtssache. Dass Ubisoft mit den jüngsten Versuchen ziemlich daneben gelegen hat, ist aber eher Konsens unter den Fans. Ein Hoffnungsschimmer am Strategie-Horizont ist seit gestern Volker Wertich, also der eigentliche Schöpfer der Siedler-Reihe. Der möchte mit Envision Entertainment noch dieses Jahr ein neues Aufbauspiel auf den Markt bringen.

Neues Aufbau-RTS vom Siedler-Schöpfer: Pioneers of Pagonia

Volker Wertich, der Schöpfer von Die Siedler 1 und 3, meldet sich mit einem neuen Aufbau-RTS zurück. In Pioneers of Pagonia soll es wieder um das gehen, was die Reihe groß gemacht hat: Den Aufbau einer florierenden Wirtschaft mit komplexen Produktionsketten, vielen Ressourcen und Waren und vor allem das charmante Gewusel der geschäftigen Siedler.

Der erste Trailer zeigt nur einige Konzeptzeichnungen, doch selbst hier lassen sich bereits viele Produktionsgebäude erkennen:

Pioneers of Pagonia Announcement Teaser

In Pioneers of Pagonia lasst ihr auf prozedural generierten Inseln in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting neue Siedlungen entstehen. Ihr entwickelt komplexe Produktionsketten aus den insgesamt über 40 Gebäuden und baut eure Wirtschaft um mehr als 70 verschiedene Waren auf. Wie gewohnt stellen bis zu 10.000 Einwohner jeden Transportweg und jeden Herstellungsprozess dar. Doch auch die Erkundung ist wichtig. Pioniere erschließen neues Land und Schatzsucher bringen Reichtümer von ihren Reisen mit.

Die Stadtwache kümmert sich um Diebe und Soldaten, die Mystiker schützen dein Volk vor Banditen, wilden Tieren und Fabelwesen. Das Ganze soll am Ende nicht nur eine Singleplayer-Erfahrung werden, ein Koop-Modus ist ebenfalls in Planung.

Im 4. Quartal 2023 soll es mit einer Early-Access-Phase losgehen. Konkrete Infos zu einem Gameplay-Trailer oder einer vorher stattfindenden Beta gibt es aktuell noch nicht. Ihr könnt Pioneers of Pagonia aber bereits bei Steam auf eure Wunschliste setzen.

Ubisofts neues Siedler erscheint in wenigen Tagen

Am 17. Februar 2023 soll Ubisoft Die Siedler: Neue Allianzen erscheinen. Nach mehreren Verschiebungen und einer viel kritisierten Closed Beta haben Siedler-Fans jedoch nicht viel Hoffnung für den achten Teil der Hauptreihe. Ihnen liegt der Fokus zu stark auf den Schlachten als auf ruhiger Wirtschaftssimulation und nicht mal der RTS-Teil soll wirklich gut sein. (Quelle: Ubisoft Forum). Der geplante Ingame-Shop kommt ebenfalls nicht gut an.

Zwar ist zu Pioneers of Pagonia noch nicht allzu viel bekannt, doch scheint die Grundidee deutlich mehr dem zu entsprechen, was Siedler-Fans sich von einem Spiel dieses Typs wünschen.