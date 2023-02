Die Sims 4: Gratis-Update bringt wichtige Neuerungen – Fans feiern es

Ein frisches Gratis-Update für Die Sims 4 ist genau nach dem Geschmack der Fans. (Bild: Electronic Arts)

Das Basisspiel von Die Sims 4 wird aktuell mit vielen Neuerungen und Gratis-Updates verwöhnt. Das letzte hat Verbesserungen für Konsolen-Spieler im Visier und bringt außerdem wichtige Gegenstände in die Lebenssimulation. Darunter medizinische Geräte und Narben, die die Darstellung von Menschen mit Behinderungen und trans Personen ermöglichen.

Die Sims 4 mit neuem Gratis-Update

EA und Maxis haben ein weiteres Gratis-Update für Die Sims 4 im Gepäck, das einige neue kosmetische Gegenstände ins Spiel einfügt. Vor allen Dingen Fans, die sich mehr Inklusion in der Lebenssimulation wünschen, haben ihre helle Freude damit (Quelle: Electronic Arts).

Es gibt in „Erstelle deinen Sim“ jetzt die neue Kategorie Medizinische Wearables. Damit könnt ihr eure Sims ab dem Kleinkindalter mit Hörgeräten aussatten oder ihnen ab Kindesalter ein Blutzuckermessgerät anlegen.

Und auch trans Personen bekommen mit dem neuen Update die Möglichkeit, mehr Realismus ins Spiel zu bringen. Ab sofort könnt ihr Teenager und männliche Sims mit einer Narbe (Mastektomie-Narbe) unterhalb der Brust erstellen.

Passend dazu finden sich nun auch Binder im Spiel wieder, die unterhalb der Kleidung getragen werden können, um Brüste zu verstecken. In der Praxis funktioniert das laut der Fans noch nicht ganz so gut:

Auch Shapeware für die Beine ist zukünftig am Start. Und obendrein gibt es einen neuen Lichtschalter, der bei der Community aber auch mehr Kritik als Freude auslöst. Immerhin sind die fehlende Funktion und Auswahl den Fans schon seit Jahren ein Dorn im Auge, da leisten benutzerdefinierte Inhalte für viele einen besseren Job:

Wie kommen die neuen Gegenstände bei den Fans an?

Unterhalb des Twitter-Posts kommt das Update ziemlich gut an. Vor allen Dingen die Repräsentanz von Menschen mit Behinderungen ist ein lange gehegter Fan-Wunsch. Die Community wünscht sich von Maxis sogar weitere Inhalte, die für Inklusion sorgen. Als Vorschlag nennen viele Spielende Rollstühle, Gehhilfen und Rollatoren:

Neben den neuen Gratis-Inhalten hat Maxis zusätzlich an der Verbesserung der Konsolen-Versionen gearbeitet. Vor allen Dingen am Bau-Modus und einigen Neuerungen in Bezug auf Steuerung und Navigation. Doch diese Änderungen scheinen nicht jedem Konsolen-Simmer zu schmecken.

Vor allen Dingen erleben außergewöhnlich viele Konsolen-Spieler nach dem Update häufige Abstürze oder Bugs im Spiel. Das neue Update sorgt also besonders für Spieler von PlayStation und Xbox für jede Menge Chaos. Mittlerweile hat EA allerdings nachgebessert und die Abstürze mit einem Hotfix beseitigt.