AC, Zelda und mehr: 8 Spiele, in denen die Steuerung der Endgegner ist

In einem Zelda-Teil hat euch die Steuerung besonders in den Wahnsinn getrieben. (Bild: Nintendo)

In Spielen wie Assassin’s Creed, GTA und The Legend of Zelda solltet ihr euch eigentlich Gedanken um die gefährlichen Gegner machen. Stattdessen kämpft ihr in den folgenden 8 Games vielmehr mit der Steuerung.

Steuerungen, die einen Doktortitel brauchen

Die Steuerung ist das wichtigste Instrument in Videospielen, um unsere Befehle in das Spiel zu übertragen. Da wäre es gut, wenn das reibungslos und intuitiv funktioniert. Schließlich hängen ja tausende (virtuelle) Leben davon ab. Aber in manchen Spielen entscheidet sich die Steuerung, selbst der größte Endgegner zu sein.

Wir haben euch gefragt, welche Steuerungen euch bis heute Albträume bereiten und jetzt haben wir selber welche, danke euch. In der unteren Bilderstrecke findet ihr die Spiele, um die ihr ohne Steuerungs-Doktortitel lieber einen Bogen machen solltet.

Von Assassin's Creed bis Driver 1 – manche Spiele ließen uns steuerungstechnisch ein wenig im Stich. Da heißt es nur: Zähne zusammenbeißen, sich mit der Merkwürdigkeit arrangieren oder aufgeben. Oder darum beten, dass es sich in den Einstellungen noch irgendwie retten lässt.