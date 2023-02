Ein Spiel, das Monster Hunter vom ... nun ja: Monster-Hunter-Thron stoßen will, muss sich ganz schön anstrengen. Ob das Wild Hearts in den kommenden Tagen schafft, entscheidet ihr.

Wild Hearts will Monster Hunter den Thron streitig machen.

Releases im Januar: Konkurrenz für Monster Hunter

Wild Hearts von EA will den inneren Monsterjäger in euch wecken. Und ja: Der Vergleich mit Monster Hunter mag überstrapaziert wirken, ist aber dennoch gerechtfertigt. Letzten Endes schickt EA einen Neuling in die Genre-Arena, die schon seit 2004 (!) vom großen Konkurrenten beherrscht wird.

Wild Hearts PS5 | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 15:05 Uhr

Es kommen aber natürlich noch jede Menge anderer Spiele aus verschiedenen Genres raus. Eines davon ist ein beliebter RPG-Klassiker, der in neuem HD-Glanz erstrahlt. Schaut am besten mal in unser Video! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 6 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder seid ihr erstmal damit beschäftigt, die Geheimnisse von Hogwarts zu ergründen? Wir freuen uns auf jeden Fall über einen weiterhin gelungenen Einstieg ins neue Gaming-Jahr! Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!