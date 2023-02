Ubisoft macht sich lächerlich: Patch für beliebten Shooter wird zum Fiasko

The Division 2 ist aufgrund eines fehlerhaften Patches aktuell unspielbar. (Bild: IGDB).

Der Loot-Shooter The Division 2 erfreut sich bei vielen Fans großer Beliebtheit. Das postapokalyptische Setting gepaart mit Gameplay, welches sowohl im Single- als auch im Multiplayer Spaß macht, überzeugt. Schade nur, dass durch einen der letzten Patches großer Schaden angerichtet wurde und sich die Entwickler damit tatsächlich selbst die Möglichkeit nahmen, diesen zeitnah zu beseitigen.

In Washington D.C. herrscht das Chaos. Die Stadt versinkt in Kriminalität, sogar ein Staatsstreich auf das Kapitol soll geplant sein. Was sich zunächst anhört wie ein Resümee der Ereignisse rund um Donald Trumps Abwahl als Präsident der USA, ist eigentlich die Story des beliebten Loot-Shooters The Division 2. Derzeit steht aber nicht nur die Welt im Spiel vor einer Krise, sondern das gesamte Game hatte mit äußerst realen Problemen zu kämpfen.

Team von The Division 2 zerstört eigenes Spiel

Schuld daran sind nicht irgendwelche Hacker, sondern die Köpfe hinter The Division 2 selbst. Sie haben das Spiel mit einem Patch zerstört und das so gravierend, dass sie den Fehler nicht einfach beheben können. Wie es dazu kam, erklärt das verantwortliche Team in einem Tweet:

In diesem heißt es, dass zunächst ein Lokalisierungsproblem vorlag, durch welches sich die kommende Season verzögern würde. Als ein entsprechendes Update erstellt wurde, sei man auf einen Fehler gestoßen, der das System zur Build-Generierung zerstört habe. Das System müsse neu erstellt werden.

Das ist ärgerlich, wäre wohl aber nur halb so schlimm, wenn die Spieler einfach mit den Aktivitäten der aktuellen Season weitermachen könnten. Das The-Division-2-Team erklärt allerdings, dass dies nicht möglich sei, weil auch für die Verlängerung dieser Season erst wieder das Build-Generierungssystem wiederhergestellt werden müsse.

Ein Lichtblick für die Fans

In ihrem Tweet geben die Entwickler an, bereits gute Fortschritte gemacht zu haben. Dabei sollen auch kritische Teile des Systems wieder repariert worden sein.

In einem aktuelleren Tweet wird zudem eine außerplanmäßige Wartung angekündigt, die bis 10.02, 19:00 Uhr abgeschlossen sein soll. In der Nachricht wird zwar nicht direkt Bezug zu dem vorausgehenden Problem genommen, allerdings werden in den Patch Notes zahlreiche gravierende Bug-Fixes gelistet. Es ist also davon auszugehen, dass damit auch dieser große Patzer ausgebügelt wird.

Auch wenn der ganze Vorfall für die Fans mehr als ärgerlich sein dürfte, eine gute Nachricht gibt es für sie. Die Verantwortlichen wollen bald enthüllen, welche In-Game-Kompensation die Spieler für die entstandenen Unannehmlichkeiten erwarten dürfen. Durch die erheblichen Einschränkungen dürfte die Wiedergutmachung üppig ausfallen.

