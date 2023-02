Hogwarts Legacy: Fans vermissen winziges Detail, das alles perfekt machen würde

Die Community von Hogwarts Legacy hat einen brennenden Wunsch. Und er ist ganz klitzeklein. (Bild: Warner Bros. Games)

Besitzer der Deluxe Edition von Hogwarts Legacy drehen schon seit einigen Tagen ihre Runden durch die Zauberwelt. Während besonders eingefleischte Harry-Potter-Fans hin und weg vom Spiel sind, fehlt ihnen dennoch eine Kleinigkeit, die das Erlebnis perfekt machen würde.

Fans haben Wunsch an die Entwickler von Hogwarts Legacy

Mit dem 10. Februar dürfen endlich alle Besitzer von Hogwarts Legacy das Zauberschloss unsicher machen. Spielende mit frühem Zugang loben die Atmosphäre des Rollenspiels schon jetzt in höchsten Tönen. Dennoch sehen sie die verpasste Möglichkeit der Entwickler für ein Feature, das so gut in das detailverliebte Spiel passen würde. Und zwar ganz einfach: Sitzen.

Auf Reddit tummeln sich gleich mehrere Threads zu dem Thema und die Spielenden sind sich einig: Sie wollen sitzen. In der großen Halle, in den Gemeinschaftsräumen oder einfach im Gras im Außengelände von Hogwarts. Eine große Stärke von Hogwarts Legacy ist nämlich die unheimlich dichte Atmosphäre, die euch wahrlich in das Spiel einsaugt.

Daher möchten viele Fans gerne innehalten und einfach die Umgebung sitzend betrachten. Und nicht nur einfaches Sitzen steht auf der Agenda, auch das gemeinsame Essen oder auch Schlafen in den Schlafsälen ist ein weiterer Wunsch der Potterheads. Mehr soziale Interaktion also.

Das Schlafen in Betten wäre für einige Spieler obendrein praktisch, um Zeit schneller vergehen zu lassen. Manche schlagen sogar vor, dass das gewünschte Sitzen mit einem Fotomodus gekoppelt werden könnte, um schöne Schnappschüsse zu machen.

Hogwarts Legacy (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 01:12 Uhr

Was sagt Warner Bros. dazu?

Die Community fragt sich ebenfalls, ob Warner Bros. gewillt ist, dieses Detail hinzuzufügen. Immerhin seien die Animationen zum Sitzen durch die NPCs schon da. Und die große Liebe für wichtige Kleinigkeiten sind in jeder Ecke des RPGs zu spüren, da wäre dieses Feature sicherlich eine gute Ergänzung.

Bisher zeigen sich die Entwickler auch besonders offen für Feedback aus der Community. Erst vor kurzem hatten sich die Spielenden über fehlende Barrierefreiheit in Bezug auf Spinnen im Spiel gewundert und es auf Twitter an den Entwickler herangetragen.

Wenn das Feature zum Sitzen oft genug gefordert wird, könnte Avalanche Software es sicherlich mit einem zukünftigen Patch ins Spiel bringen.

Eines dieser liebevollen Details von Hogwarts Legacy könnt ihr in diesem Video sehen: