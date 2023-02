Gewinnspiel: Holt euch 2 x Fire Emblem Engage als Collector's Edition

Fire Emblem Engage: Der Kampf um Elyos beginnt!

Hättet ihr gewusst, dass das erste Fire Emblem bereits 1990 erschienen ist? Ursprünglich einem japanischen Publikum vorbehalten, begeistert die Fantasy-Strategie-Reihe mit spannenden Geschichten, einprägsamen Charakteren und ausgefeiltem Gameplay auch 33 Jahre später. Aktuell mit Fire Emblem Engage. Und das könnt ihr jetzt gewinnen!

Fire Emblem Engage für Nintendo Switch entführt euch erneut in ein fantastisches Reich, in dem ihr taktische, rundenbasierte Kämpfe bestreitet, die in eine Geschichte epischen Ausmaßes eingebettet seid. In diesem Teil der Reihe geht es um legendäre Helden, genannt: Emblem-Ringe, die alle 1.000 Jahre auf den Plan treten. Sie sollen dafür sorgen, dass der, der über die zwölf Emblem-Ringe verfügt, in einem Ritual zu unglaublicher Macht geführt wird.

Dass dieses Unterfangen nicht leicht sein wird, sollte jedem klar sein, der schon mal eine Geschichte gehört hat, in der Drachen, Magie, allerlei Fantasy- und Fabelwesen sowie machtvolle Waffen und heilige Rüstungen ... und Ringe vorkommen. (Diese einen Ringe halt, nicht zu verwechseln mit dem anderen Ring ...)

Wenn das nicht schon euren Fantasy-Appetit anregt, schaut euch mal das Video zu Beginn dieses Beitrags an und verschafft euch einen Eindruck. Wenn ihr damit fertig seid und euch denkt: "Oh ja! Genau das würde ich jetzt gerne spielen!", kehrt gleich wieder an diese Stelle zurück. Denn es gibt etwas zu gewinnen!

Für zwei unserer Leserinnen und Leser gibt es Gewinnpakete mit

der Collector's Edition von Fire Emblem Engage

einem stylishen Shirt

und einem grandiosen Poster

Diese Collector's Edition von Fire Emblem Engage könnt ihr gewinnen.

Wollt ihr das haben? Natürlich wollt ihr das haben! Schreiten wir zur Tat.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wie immer erwartet euch eine simple Aufgabe, um die Chance zu erhalten, eines der beiden begehrten Pakete zu gewinnen. Zieht los und bringt uns den Kopf des Dämonendrachen Sombron! Als Waffe könnt ihr wählen zwischen Zahnstocher, Haarbürste und Wärmflasche. Oh, und ihr solltet im Kampf die Augen verbunden und eine Hand auf den Rücken gefesselt haben. Wir hätten auch gerne ein Video davon.

Zu doof, sagt ihr? Hm, na gut. Dann folgende Alternative: Beantwortet uns eine Frage!

Eine Besonderheit der Fire-Emblem-Spiele sind die zahlreichen farbenfrohen Charaktere, die alle mit hervorragend geschriebenen Dialogen und spannenden, mitunter höchst emotionalen und herzzereißenden Hintergrundgeschichten aufwarten können. Wenn ihr euch mit diesen Figuren von Schlacht zu Schlacht durch das Spiel kämpft, werdet ihr sie so schnell nicht mehr vergessen.

In Fire Emblem Engage dreht sich alles um die mächtigen Emblem-Ringe, die allesamt wichtige Figuren in der Geschichte sind. Sagt uns: Welcher dieser Charaktere ist augenscheinlich nicht als Emblem-Ring in Fire Emblem Engage verfügbar?

a) Marth

b) Corrin

c) Alear

Vorsicht! Das ist etwas sneaky. Wenn ihr euch nicht sicher seid, werft doch mal einen Blick auf dei Produktseite von Nintendo. Da solltet ihr fündig werden.

Fire Emblem Engage - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2023 10:33 Uhr

Wenn ihr soweit seit, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "ENGAGE".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch die Gewinne nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 20. Februar 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!