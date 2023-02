In Hogwarts Legacy gibt es Wege, schnell an Geld zu kommen. Einer davon ist aber alles andere als nett. (Bild: Warner Bros. Games)

Auch in Hogwarts Legacy regiert Geld die Welt. Möchtet ihr immer die aktuellsten Kleidungsstücke und die mächtigsten Tränke, braucht ihr Taschen voller Galleonen. Dafür ist es allerdings nötig, einiges an Zeit zu investieren. Ihr könnt euch das Leben jedoch leichter machen. Es gibt nämlich einen Trick, mit dem ihr schnell an Geld kommen könnt. Allerdings müsst ihr echte Monster sein, um euch dessen zu bedienen.

In Hogwarts Legacy ist es nicht immer leicht an Geld zu kommen. Ihr könnt versuchen, Gegenstände zu sammeln und zu verkaufen, das ist aber mühselig und wird mit der Zeit sehr eintönig. Eine andere Möglichkeit, euren Kontostand aufzufüllen, ist Augentruhen aufzuspüren. Auch dies kann aber sehr zeitintensiv werden.

Hogwarts Legacy: Reich werden mit Knuddelmuffs

Dass es einfachere Wege gibt, um in der Wizarding World eure Finanzen aufzustocken, zeigt der YouTuber Arekkz Gaming. Dafür müsst ihr allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Ihr müsst weit genug in der Story vorangeschritten sein, benötigt Zugang zum Raum der Wünsche sowie ein Vivarium und einen Schnappsack.

Als nächstes müsst ihr zum Fundort für magische Tierwesen reisen, welcher sich im Norden von Hogwarts befindet. Am schnellsten kommt ihr dorthin, indem ihr zur Flohflamme im Verbotenen Wald reist. Beim Fundort angekommen, solltet ihr auf viele Knuddelmuffs stoßen. Diese könnt ihr problemlos mit dem Schnappsack fangen. Habt ihr den ersten im Sack, werden die anderen fliehen wollen, dies könnt ihr jedoch mit dem Zauberspruch Arresto Momentum verhindern und so einen Knuddelmuff nach dem anderen einsacken.

Hogwarts Legacy: Jagd soviel ihr wollt

Sind keine Knuddelmuffs mehr übrig, steuert ihr per Schnellreise wieder die Flohflamme beim Verbotenen Wald an, begebt euch erneut zum Fundort der Knuddelmuffs und beginnt das Spiel von vorne. Das könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Habt ihr genug gejagt, macht euch auf den Weg nach Hogsmeade. Dort könnt ihr eure Beute im Laden Schnabel und Brut für satte 120 Galleonen pro Stück verkaufen.

Ob es euch aber wert ist, die kleinen kuscheligen Knuddelmuffs erbarmungslos zu jagen und an irgendwelche Tierhändler zu verkaufen, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Nutzt ihr die unverzeihlichen Flüche, sollte dieser Weg der Geldbeschaffung auch kein Problem für euch darstellen.

