Alte Pokémon-Spiele für Switch geplant? Nintendo verrät sich selbst

Pokémon Blaue Edition auf der Switch? Das ist laut einigen Fans gar nicht mal so unrealistisch. (Bildquelle: Game Freak)

Nintendo kurbelt die Gerüchteküche an. Mit einem neuen Trailer zu N64-Spielen liefert das Unternehmen, so die Fans, neue Hinweise darauf, dass klassische Pokémon-Spiele endlich zur Switch kommen.

Gerücht: Retro-Pokémon-Spiele kommen zur Switch

Über die jüngste Ankündigung, dass Nintendo nun auch alte Game-Boy-Spiele auf die Switch bringt, dürften sich einige Nostalgiker gefreut haben. Viele haben jedoch die alten Pokémon-Generationen unter den aufgelisteten Spielen vermisst. Nun liefert Nintendo höchstpersönlich erste Hinweise darauf, dass diese trotzdem noch kommen könnten – das vermuten zumindest die Fans.

Was ist passiert?

Vergangenes Jahr kündigte Nintendo Pokémon Stadium 1 und 2 für die die Switch an. Besitzer des Online Erweiterungspakets sollen die N64-Klassiker noch 2023 ohne zusätzliche Kosten spielen können.

In offiziellen Clips zum beliebten N64-Spiel hieß es bisher, es werde nicht möglich sein Pokémon aus anderen Spielen in Stadium 1 und 2 zu übertragen. Nun lädt der japanische YouTube-Kanal von Nintendo plötzlich ein neues Video zu den N64-Games hoch – dieses Mal jedoch ohne diese Bemerkung.

Fans spekulieren nun, warum diese Notiz plötzlich fehlt. Dabei kommen viele zu dem Schluss, dass Nintendo es sich doch anders überlegt haben könnte und nun doch noch die Funktion einbaut, dass Spieler und Spielerinnen ihre Pokémon übertragen können.

Einige gehen sogar soweit, dass sie meinen Nintendo bringe Pokémon Gelbe, Blaue und Rote Edition sowie die Silberne, Goldene und Kristall-Edition auf die Switch. Die Spiele waren schließlich auch zum Release des Originals von Pokémon Stadium kompatibel mit dem Spiel. (Quelle: MyNintendoNews, Famiboards)

Alleine schon über ein Wiedersehen mit den Pokémon der ersten Generation würden sich viele Fans freuen. Die Lieblingsmonster der Community findet ihr in dieser Bilderstrecke:

Wie realistisch ist das Gerücht?

Tatsächlich könnte an der Spekulation etwas dran sein. Immerhin wurden die alten Pokémon-Spiele nicht im Rahmen der Präsentation zu Game-Boy-Spielen vorgestellt, die auf die Switch kommen sollen. Aber warum nicht? Sie gelten immerhin als einige der besten Spiele der Handheld-Konsole und waren auch auf dem Nintendo 3DS digital erhältlich.

Vermutlich wollen Game Freak und Nintendo die Spiele gebündelt herausbringen – vielleicht in einer Spielesammlung à la Super Mario 3D All-Stars, welches drei klassische 3D-Mario-Spiele in einem bot.

Genaueres gibt The Pokémon Company wahrscheinlich am 27. Februar 2023 bekannt. Dann ist nämlich wieder Pokémon Day und traditionell findet oft eine Pokémon-Präsentation an dem Tag statt, die neue Infos zu anstehenden Spielen, Apps, DLCs und mehr liefert.

Ob Nintendo bei einer Pokémon-Sammlung ähnlich fragwürdig verfahren würde wie bei Super Mario 3D All-Stars, bleibt abzuwarten.