Hogwarts Legacy hat keinen Multiplayer – doch die Community ist schon dran

Hogwarts Legacy ist eigentlich ein reines Singleplayer-Spiel und als solches kommt es bei den Harry-Potter-Fans extrem gut an. Die magische Schule und die Umgebung gemeinsam mit anderen zu erkunden, ist aber sicherlich kein Vergnügen, zu dem viele Spieler „Nein“ sagen würd. Gut, dass die Modding-Community sich bereits dieser Aufgabe angenommen hat.

Hogwarts Legacy: Modder arbeiten an Koop-Projekt

In Hogwarts Legacy geht es eigentlich um die Geschichte eures selbsterstellten Charakters. Und auch wenn sich die Open World rund um das Schloss für Koop-Aktivitäten anbietet, ist Hogwarts Legacy ein Singleplayer-Spiel. Multiplayer scheint vom verantwortlichen Studio Avalanche Software nicht vorgesehen zu sein, doch dafür gibt es schließlich die Modding-Community.

Was es alleine und vielleicht auch gemeinsam zu entdecken gibt, könnt ihr euch in unserer Führung durchs Schloss ansehen:

Einer Koop-Mod haben sich sogar echte Experten angenommen. Das Together Team hat mit Skyrim Together Reborn eine extrem beliebte Mulitplayer-Mod für Bethesdas Rollenspiel entwickelt und versucht bei Hogwarts Legacy erneut aus einem Singleplayer- ein Multiplayer-Spiel zu machen. Aktuell arbeitet mit dem Modder Yamashi nur ein Team-Mitglied an dem Projekt, doch es gibt bereits einen Prototyp.

Gegenüber PC Gamer erklärte Yamashi, dass die Mod sich auf Koop und Rollenspiel fokussiert. Wenn alles läuft wie geplant, sollen bis zu acht Spieler gemeinsam zocken können. HogWarp, so der Name der Mod, soll erstmal nur ein stabiles Grundgerüst sein, um die Inhalte des Spiels gemeinsam zocken zu können. Eigene Inhalte sollen möglicherweise später kommen. (Quelle: PC Gamer).

Bisher können Patreon-Unterstützer von Yamashi bereits den Prototypen testen. Der ist allerdings noch sehr fehlerhaft und in einem sehr frühen Stadium. Kein Wunder, denn offiziell ist Hogwarts Legacy erst am 10. Februar 2023 erschienen.

Einen ersten Test könnt ihr in diesem Video sehen:

Bis die Mod tatsächlich veröffentlicht werden kann, soll es aber noch Monate dauern. Dann soll HogWarp aber Open Source werden und jedem frei zur Verfügung stehen.

Hogwarts Legacy schnappt sich Steam-Rekord

Dass sich unter den Spielern auch Interessenten an einer Koop-Mod finden, ist schon durch ihre schiere Menge sehr wahrscheinlich. Hogwarts Legacy knackt neben Twitch-Rekorden auch gleichzeitig Spieler-Rekorde auf Steam und kommt in Reviews und Nutzer-Wertungen sehr gut weg.