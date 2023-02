Nintendo Switch: Zwei großartige Reihen kehren endlich zurück

Professor Layton kehrt zurück auf die Nintendo Switch. (Bilquelle: Level-5, Nintendo)

Nintendo überrascht mit seiner neuesten Präsentation gleich zwei Fangemeinschaften – mit diesen beiden Fortsetzungen hat nämlich kaum einer gerechnet. Um welche besonderen Puzzle-Spielereihen es geht, erfahrt ihr hier.

Professor Layton ist zurück

Vor knapp zehn Jahren erschien das letzte Spiel der Professor-Layton-Reihe mit dem namensgebenden Protagonisten in der Hauptrolle. Nachdem der Rätsel liebende Gentleman mit seinem sechsten Spiel, Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant, anscheinend den Zylinder an den Nagel gehängt hatte, meldet er sich nun aber plötzlich zurück.

So teast Nintendo in einer neuen Nintendo Direct das nächste Abenteuer der Reihe an. Gezeigt wird eine aus allen Ecken dampfende Stadt im Steampunk-Stil – in der Mitte der Szene: Professor Layton, der sich umdreht und in die Kamera lächelt. Das Spiel soll den Namen Professor Layton and The New World of Steam tragen.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Professor Layton and The New World of Steam: Teaser-Trailer

Über einen möglichen Release-Zeitraum ist noch nichts Genaueres bekannt.

Katamari-Reihe rollt erneut auf die Switch

Ein weiteres Highlight der Nintendo Direct ist außerdem die Rückkehr vom Prinzen des Kosmos. Dieser rollt nämlich in We Love Katamari Reroll + Royal Reverie erneut auf die Nintendo Switch – und das noch dieses Jahr.

Nachdem Katamari Damacy Reroll, das Remaster des PS2-Spiels Katamari Damacy, im Jahr 2018 zur Switch kam, hatten Fans schon geduldig auf den Nachfolger gewartet. Nun wurde der abgedrehte zweite Teil der Action-Puzzler-Reihe endlich für die Switch angekündigt.

Ab dem 02. Juni 2023 dürft ihr wieder in Wohnungen, Zoos und sogar im Weltall für Chaos sorgen, indem ihr alles aufrollt, was euch in die Quere kommt.

Im Ankündigungstrailer könnt ihr euch ein besseres Bild vom bunten Treiben in We Love Katamari Reroll + Royal Reverie machen:

