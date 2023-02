Hogwarts Legacy: Spieler finden die ultimative Geheimwaffe – Kohl

Spieler von Hogwarts Legacy experimentieren mit neuen Kampf-Techniken. (Bild: Warner Bros. Games)

Ihr zückt in Hogwarts Legacy noch euren Zauberstab, um Gegner auszuschalten? Dabei gibt es eine weitaus effektivere Methode, um Trollen und Co. den Garaus zu machen: Kohl. Fans haben einen Leitfaden erstellt, wie ihr euch eine Armee an Chinesischem Kaukohl erschaffen könnt.

Hogwarts Legacy: Zauberstab war gestern

Jeder gute Potterhead der was auf sich hält, verbringt gerade seine Zeit in Hogwarts Legacy. Und die Fans des Rollenspiels machen immer neue Entdeckungen, wie sie das Spielerlebnis für sich optimieren können. Einige werden zum Wildtierhändler, um ordentlich Kohle zu scheffeln und andere sitzen bereits an der ersten Mod für einen Multiplayer.

Ein Spieler hat jetzt eine effektive Methode gefunden, um Kämpfe zum echten Kinderspiel zu machen. Dafür züchtet er sich einfach eine Horde Chinesischen Kaukohl heran und hetzt sie auf nichtsahnende Gegner. Schaut euch das Spektakel einmal hier in diesem YouTube-Video an:

So züchtet ihr euch eine Chinesische-Kaukohl-Armee

Auf Reddit teilt CumboJumbo einen ganzen Leitfaden dazu, wie ihr selbst zum Anführer einer Chinakohl-Armee werdet. Folgendes müsst ihr dafür tun:

Ihr braucht die Fähigkeit Kräuterkunde 3 (zu finden in vierbeinigen Kisten im Banditenlager) und das Talent Dünger (im „Raum der Wünsche“-Talentbaum zu finden)

Packt Kräuterkunde auf alle eure Kleidungsstücke für 6 Stacks an Schaden

Baut 4 Topftische mit mittleren Töpfen für den Anbau eures Kohls im Raum der Wünsche

Durch das Dünger-Talent könnt ihr sechs Kohlköpfe gleichzeitig in den Kampf schicken. Kräuterkunde boostet den Schaden des Gemüses. Durch die Topftische erhaltet ihr alle 12 Minuten 12 neue Chinesische Kaukohls – gut für ständigen Nachschub.

