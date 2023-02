Medal of Honor war lange eine beliebte Shooter-Serie. Nun wird sie von EA wohl endgültig beerdigt. (Bild: IGDB)

Bei Call of Duty handelt es sich wohl um die beliebteste Shooter-Reihe weltweit, viele Jahre gab es aber eine weitere Serie, die beinahe ebenso gefragt war. Die Rede ist von Medal of Honor. Dessen glorreiche Zeit ist aber schon lange vorbei und nun hat EA sich wohl dazu entschieden, die Marke endgültig zu Grabe zu tragen.

Im Jahr 1999 kam für die Playstation der erste Teil von Medal of Honor auf den Markt. Der Shooter mit Setting im zweiten Weltkrieg kam gut an und sollte den Weg für viele von den Fans gefeierte Nachfolger ebnen. 2007 fand diese Erfolgsgeschichte ihr jähes Ende, denn in besagtem Jahr erschien Call of Duty 4: Modern Warfare – ein Shooter, wie man ihn zuvor noch nicht gesehen hatte.

Die Köpfe hinter Medal of Honor wollten diesem Erfolg natürlich Nacheifern, doch ihren Spielen fehlte es an frischen Ideen, stattdessen wurde den Fans etwas serviert, was wie ein Mix aus Battlefield und Call of Duty anmutete, ohne dabei die Qulität der Konkurrenten zu erreichen. Zwar wagte EA noch einige weitere Anläufe, der angeschlagenen Serie neues Leben einzuhauchen, diese waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

Medal of Honor: Einst beliebte Shooter werden abgeschaltet

Dennoch gibt es einige wackere Fans, die Medal of Honor treu geblieben sind und die sich über die Jahre unzählige Matches in den Multiplayer-Modi der Spiele lieferten. Diese Leute müssen sich nun aber nach einem neuen Hobby umsehen, denn wie EA verkündet, werden alle verbliebenen Multiplayer-Server der Medal-of-Honor-Spiele am 16. Februar abgeschaltet – eine Entscheidung, die bei vielen leidenschaftlichen Fans der Spiele für Entsetzen sorgt:

Schon längst wird nicht mehr von jedem Medal of Honor der Multiplayer-Modus bedient, nun trifft es aber auch die letzten verbliebenen Spiele. Im Konkreten handelt es sich dabei um:

Medal of Honor (2011) (PC, PS3, Xbox 360)

Medal of Honor: Airborne (PC, PS3, Xbox 360)

Medal of Honor: Warfighter (PC, PS3, Xbox 360)

Medal of Honor: Ende einer glorreichen Zeit

EA schaltet regelmäßig ältere Spiele ab und so ist es nicht verwunderlich, dass es nun auch die Medal-of-Honor-Teile trifft. Die Nachricht hat aber einen verheißungsvollen Unterton, wenn man bedenkt, dass die Serie schon seit Jahren nur noch vor sich hin siecht. Gut möglich, dass diese Nachricht das letzte ist, was man von der einst so beliebten Serie hören wird.

