WoW-Spieler gibt für seltene Waffe alles: Wiederholt Dungeon ganze 2.000 Mal

World of Warcraft: Fan wiederholt Dungeon über 2.000 Mal. (Bildquelle: Blizzard)

Um die seltensten Waffen in World of Warcraft zu bekommen, benötigt man oft viel Geduld und Ausdauer. Ein Spieler musste besonders hartnäckig sein, um an eine Axt zu gelangen. Er hat insgesamt 2.000 Versuche gebraucht, um endlich das Pendel der Verdammnis zu erhalten.

4 Jahre Uldaman: Auf der Suche nach dem verdammten Pendel

Gute vier Jahre lang versuchte ein Spieler das Pendel der Verdammnis in World of Warcraft zu bekommen. Die Axt gehört zu den seltensten Items, die in Blizzards MMO zu finden sind. Die Chance liegt bei 0,03 Prozent, dass irgendein Gegner im Dungeon Uldaman die gewünschte Waffe fallen lässt.

Der Spieler P0R0WL teilte via Reddit seine Freude darüber, die Axt nach fast vier Jahren nun endlich bekommen zu haben:

Laut seinem Post ist er im „normalen“ World of Warcraft stolze 2.000 Mal durch Uldaman gezogen und hat seit dem Release von Classic auch dort noch einmal 292 Runs gemacht.

Die langsame Zweihand-Axt hat die Chance, bei einem Treffer eine tödliche Wunde für 250 bis 350 Schaden zu verursachen und zählt zu den besten Waffen, die Krieger, Schamanen und auch Paladine auf Level 39 tragen können.

Das Einzige, was noch seltener ist als Spieler mit dieser Waffe, sind Spieler, die den Drop aufgezeichnet haben. P0R0WL hat sogar ein Video des glücklichen Moments, damit ihr euch mit ihm freuen könnt.

Wo wir gerade bei seltenen Dingen sind: Im gleichen Run bekommt P0R0WL noch den Päpstlichen Fez, der mit dem Pendel der Verdammnis zu den sieben seltensten Items aus Uldaman zählt.

Unter dem Post erklärt P0R0WL, dass er auch die anderen Items von der Liste noch haben möchte. Allerdings wird er, nachdem er die 300 Runs vollgemacht hat, erstmal eine verdiente Pause machen.