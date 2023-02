Hogwarts Legacy: Sprecher verbreitete angeblich Rachepornos

Hogwarts Legacy löst neue Kontroverse aus. (Bild: Avalanche Software)

Die Kontroversen um Hogwarts Legacy scheinen auch nach Release des Spiels nicht aufzuhören. Nach J.K. Rowlings wiederholten transfeindlichen Äußerungen und der rechten Gesinnung des ehemaligen Lead Designers des Spiels, gibt es nun auch schwerwiegende Vorwürfe gegen Greg Ellis, den Sprecher von zwölf Charakteren im Spiel.

Hogwarts Legacy stellt kontroversen Sprecher an

Nach den Kontroversen zu J.K. Rowling und Lead Designer Troy Leavitt, kommt nun eine weitere schockierende Enthüllung über jemanden ans Licht, der an Hogwarts Legacy mitwirkte.

Wenn ihr mehr über die bisherigen Kontroversen erfahren wollt, empfehlen wir euch folgenden Artikel:

Greg Ellis ist kein unbeschriebenes Blatt in der Videospielszene. So hatte der Voice Actor zuletzt eine Sprecherrolle in Forsaken und auch in Dragon Age, wo er den beliebten Charakter Cullen Rutherford gesprochen hat. Schon damals störte sich die Dragon-Age-Community daran, dass der Schauspieler öffentlich rechte Persönlichkeiten, wie Donald Trump, unterstützte. Nun lieh er zwölf Charakteren in Hogwarts Legacy seine Stimme. (Quelle: NME)

Hogwarts Legacy: Voice Actor drohte Kindern

Jetzt steht der Sprecher wieder im Mittelpunkt. In einem Tweet schreibt er, dass er seine dreijährige Arbeit an Hogwarts Legacy genossen hat und er dankt darin auch Autorin J.K. Rowling für das Erschaffen dieser Welt. Daraufhin dankt Rowling ihm in einer Antwort.

Nun meldet sich Aktivistin Eli Erlick in einem viral gegangenen Tweet zu Wort und schreibt:

„Greg Ellis ist ein Trump-unterstützender Antifeminist, der Rachepornos von seiner Frau verbreitet hat, gegen den eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt vorliegt und der seine Kinder nicht mehr sehen darf. Er hat 12 Charaktere in Hogwarts Legacy gesprochen.“

Tatsächlich wurden gerichtlich mehrere Fälle dokumentiert, in denen Ellis unter anderem gedroht hatte seine Kinder zu verletzen und sich selbst das Leben zu nehmen. (Quelle: The Geek Buzz) Zum Vorwurf der verbreiteten Rachepornos ist zum Zeitpunkt unserer Recherche nichts weiteres an die Öffentlichkeit gedrungen.

Trotz mehrerer Zeugenaussagen und verlorenen Gerichtsverhandlungen stellt sich der Schauspieler öffentlich als Opfer dar und meint, seine Ex-Frau, die Zeugen und das Gericht würden unter einer Decke stecken. Er sei demnach eines der Opfer der MeToo-Bewegung. (Quelle: Twitter / Greg Ellis)

Was sagt die Community dazu?

Der Tweet von Aktivistin Eli Erlick hat mittlerweile über 78.600 Likes erreicht. In den Kommentaren wimmelt es vor den üblichen Trollen, die meinen sie würden sich Hogwarts Legacy jetzt erst recht kaufen.

Aber es gibt auch viele kritische Stimmen, die sich verwundert darüber äußern, dass Greg Ellis überhaupt wieder neue Sprecherrollen bekommen hat. Immerhin sei seine rechte Gesinnung bereits öffentlich bekannt gewesen, als Warner Bros. ihn für das Spiel anheuerte.

Andere meinen auch, dass es sie nicht verwundert, dass J.K. Rowling sich mit ihm gutstellt. In den vergangenen Jahren hat sich die Autorin nämlich immer öfter mit rechten und auch antifeministischen Personen abgegeben. (Quelle: Twitter / Eli Erlick, YouTube / Shaun) Es ist aber nicht bekannt, ob Rowling vom Hintergrund des Sprechers weiß.

Auf Reddit wird dieser Vorfall dennoch als ein weiterer Grund dafür gesehen, Hogwarts Legacy nicht zu kaufen. (Quelle: Reddit / SeriousExplorer8891)