9 Geheimnisse in Minecraft, die nur Hardcore-Fans kennen

Kennt ihr diese Minecraft-Geheimnisse schon? (Bild: Mojang, Getty Images/Deagreez)

Die Entwickler von Mojang haben tief blicken lassen und aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei verraten sie einige Geheimnisse von Minecraft. Was ging alles beim Update schief? Und wer oder was steckt eigentlich hinter den Lauten der Ziegen? Das alles erfahrt ihr in folgender Bilderstrecke.

Wie gut kennt ihr Minecraft?

Die Entwickler von Mojang haben in einem YouTube-Video einen Rückblick gewagt und fleißig aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei enthüllen sie neun gut gehütete Geheimnisse und lassen tief hinter die Kulissen blicken.

Sie verraten, welche Schwierigkeiten beim Mega-Update auftraten, was bei Minecraft Dungeons kaputt war und warum ein Lava spuckender Mob zum Liebling mutiert. Viel Spaß bei folgender Bilderstrecke:

Auch wenn Minecraft schon über zehn Jahre auf dem Buckel hat, gibt es immer noch Geheimnisse zu entdecken. Die Entwickler von Mojang werden auch nicht müde, immer neue für die Spieler und Spielerinnen zu zaubern.