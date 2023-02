Der erste DLC für Hogwarts Legacy? Fans haben klaren Favoriten

Beim ersten DLC haben alle Fans einen festen Wunsch. (Bild: Warner Bros. Games)

Hogwarts Legacy ist in aller Munde und eingefleischte Potterheads sind hin und weg vom Open-World-Game. Obwohl die meisten Zauberer ihre Ausbildung erst begonnen haben, dürstet es ihnen nach mehr – in Form von DLCs zum Beispiel. Welche Inhaltserweiterung Warner Bros. als Erstes bringen muss, steht für Fans schon felsenfest.

Das muss ein DLC für Hogwarts Legacy bringen

Eigentlich bietet Hogwarts Legacy bereits alles, was sich Harry-Potter-Fans nur wünschen konnten. Sie können endlich in die Rolle eines Schülers in Hogwarts schlüpfen, den Zauberunterricht besuchen und die Ländereien des Schlosses erkunden. Ein wichtiges Element der Filme und Bücher fehlt hier allerdings bisher: Es gibt kein Quidditch!

Der beliebte Zaubersport könnte jedoch durchaus noch in Form eines DLCs ins Spiel kommen. Auf den Zuspruch der Fans müssten die Entwickler in diesem Fall nicht verzichten. Auf Reddit zählt Quidditch zu den meistgewünschten Inhalten für eine Erweiterung. Nutzer LobbinLobber meint sogar, dass das Spiel bereits bestens dafür ausgestattet ist. Immerhin gibt es bereits Besen, die Bälle, Uniformen und sogar das Quidditch-Feld selbst. (Quelle: reddit)

Der Schulleiter in Hogwarts Legacy ist ein Spielverderber! Abonniere uns

auf YouTube

Quidditch in Hogwarts Legacy: Darum fehlt der Zaubersport

Natürlich wird es die Entwickler noch einiges an Arbeit kosten, um die Mechaniken für Quidditch ins Spiel zu bringen. Hogwarts Legacy wäre es aber wohl wert, solche Mühen auf sich zu nehmen. Immerhin ist das Spiel ein unglaublicher Verkaufserfolg.

Die offizielle Begründung für das Fehlen des Quidditch -Turniers ist ein Verbot durch den Schulleiter Phineas Nigellus Black aufgrund mehrerer Verletzungen im Vorjahr. Eigentlich hätte er aber auch sagen können, dass die Entwickler nach all den Verschiebungen schlicht keine Zeit mehr hatten.

Harry Potter: Die besten und schlechtesten Spiele Bilderstrecke starten (16 Bilder)

Auch wenn Quidditch ein naheliegender Kandidat für einen DLC wäre, haben die Fans auch noch ein paar andere Vorschläge. Beispielsweise würden sie gerne die Winkelgasse oder das Zaubererministerium besuchen. Ein ambitionierter Vorschlag ist außerdem eine Erweiterung, mit der ihr beim Trimagischen Turnier antreten könnt.