In den kommenden Teilen von Final Fantasy 7 Remake soll euch so manche Überraschung erwarten.

Ende Januar war der 26. Geburtstag von Final Fantasy 7. Zur Feier dieses Events hat der Producer von Final Fantasy 7 Remake ein Interview gegeben, in dem er unter anderem verrät, warum die Story des Originals abgeändert wurde.

Final Fantasy 7 ist der wohl legendärste Teil der bekannten Rollenspiel-Reihe. Seinen Release hatte es im Jahr 1997, 2020 wurde der erste Teil eines insgesamt dreiteiligen Remakes veröffentlicht. Das Spiel konnte bestimmt einige neue und alte Final-Fantasy-Fans begeistern, doch wer die Story des Originals noch im Kopf hatte, war wahrscheinlich irritiert, denn die ursprüngliche Geschichte ist teilweise deutlich abgeändert.

Auch in den beiden folgenden Teilen des Remakes – von denen der nächste Ende 2023 erscheinen soll – wird dies voraussichtlich der Fall sein. Davon sprach der Producer Yoshinori Kitase in einem Interview mit dem Portal VG247, welches er anlässlich des 26. Geburtstags des Originals führte.

Final Fantasy 7 Remake soll alte und neue Fans begeistern

In dem Interview erklärt er, dass das Ziel bei der Entwicklung des Remakes sei, es zu etwas zu machen, das sowohl Kenner des Ursprungsmaterials als auch neue Fans glücklich macht. Weshalb ihm dies so wichtig ist, führt er auf persönliche Erfahrungen mit Remakes zurück:

„Auch ich habe erlebt, dass ein Spiel, das ich sehr liebte und mit dem ich viel Spaß hatte, neu aufgelegt wurde. Ich kaufte mir das Remake, spielte es und wurde dabei von Nostalgie überwältigt. Diese Nostalgie ist erst einmal sehr angenehm, allerdings ebbt sie nach den ersten Abschnitten ab. Dies wurde mir zur Hälfte des Spiels klar und so legte ich es weg und beendete es nicht.“

Das ist der Grund, weshalb sich das Team hinter Final Fantasy 7 Remake dazu entschied, die Geschichte des Originals zu ändern. Das Spielerlebnis soll auch für alte Fans deutlich aufgewertet werden.

Konkrete Details zur Story von Final Fantasy VII Remake noch unbekannt

Kitase schweigt sich allerdings darüber aus, welche Neuerungen an der Story in Part 2 und 3 vorgenommen wurden. Er möchte den Fans nicht das aufregende Erlebnis nehmen, sich zu fragen, welche Momente genau denen des Originals entsprechen und an welchen Stellen sie auf Änderungen stoßen werden. Dieser Ansicht ist auch unser Autor Hans Diemer, der die Abkehr von der Original-Story von Final Fantasy 7 genial findet.

