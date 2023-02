Einfach eklig: 8 abartige Spiele, für die ihr einen starken Magen braucht

Diese 8 ekligen Spiele sind nichts für schwache Mägen. (Bildquelle: Red Barrels)

Einige Videospiele setzen voll und ganz auf den Schock-Faktor und gehen dabei absolut nicht zimperlich vor. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch acht verstörende Spiele, in denen ihr nicht nur gegen furchteinflößende Gegner, sondern auch gegen euren Würgereflex kämpfen müsst.

8 Gaming-Momente für die ihr einen starken Magen braucht

Games können alle Arten von Emotionen und physischen Reaktionen hervorrufen. Dazu gehören Freude und Stolz, Lachen und Glückstränen, Trauer und Angst, schweißnasse Hände, erschrockenes Zusammenzucken – und natürlich auch Ekel.

Wenn ihr mittendrin in einem Spiel seid, die Anspannung immer größer wird und sich euch plötzlich der Magen umdreht – dieses Gefühl kennen viele von euch bestimmt.

Für all diejenigen, die ihre Grenzen austesten wollen, haben wir aus diesem Grund in unserer Bilderstrecke an dieser Stelle acht besonders eklige Momente in Videospielen aufgelistet, die ihr sicherlich nicht mehr so schnell vergessen werdet.

Bei diesen Spielen werdet ihr vor Ekel wegschauen müssen Bilderstrecke starten (13 Bilder)

Ekelhaft: Diese Videospiele testen euren Magen

Ekel-Momente in Videospielen können euch schneller als Filme an eure Limits bringen – schließlich seid ihr in den Spielen mittendrin statt nur dabei und müsst die Situationen somit selbst bewältigen.

Vor allem treten die widerlichsten Momente natürlich in Horror-Spielen auf – wenn ihr ohnehin bereits bis zum Anschlag angespannt seid und jede Kleinigkeit als potenzielle Bedrohung wahrnehmt. Aber nicht nur in Resident Evil und Co. finden sich Situationen, die euch auf die Probe stellen. Auch in anderen Genres können solche Momente auftreten und euch damit umso mehr kalt erwischen.

Am Ende kommt es natürlich immer darauf an, was ihr als besonders widerlich empfindet, denn das Ekel-Empfinden ist zu einem großen Grad subjektiv. Bei unserer Auswahl sind wir uns allerdings ziemlich sicher, dass die meisten von euch zumindest ein flaues Gefühl in der Magengegend verspüren werden.