PS Plus im Februar: Abo-Service kriegt hochkarätigen Zuwachs

Sony hat die Spielezugänge für PS Plus im Februar bekannt gegeben. Der Abo-Service wird mit ganzen 17 neuen Games aufgestockt. Für diesen Monat hat Sony echte Blockbuster herausgekramt – Nutzer von Extra und Premium erwartet also eine Hammer-Auswahl.

Wie auch Konkurrent Microsoft, füllt Sony regelmäßig das Sortiment in ihrem Abo-Service von PS Plus auf. Abonnenten von Extra und Premium erwartet ab dem 21. Februar 2023 eine aufgefrischte Auswahl (Quelle: PlayStation-Blog).

Größte Aufregung dürfte sicher das erst im Februar 2022 erschienen Horizon Forbidden West auslösen. Hier habt ihr eine Auflistung aller kommenden Spiele:

The Quarry: Offizieller Launch-Trailer

Outriders Worldslayer - Official Trailer

