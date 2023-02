Pokémon-Gerücht: Beliebtestes Spin-Off soll zurückkehren

Kommt ein weiteres Pokémon Mystery Dungeon zur Switch? (Bilquelle: The Pokémon Company)

Zum Pokémon Day erhofft sich die Community wieder viele Ankündigungen. Nun gibt ein findiger Fan einen möglichen Ausblick darauf, was vorgestellt werden könnte. Demnach soll eine beliebte Spin-Off-Reihe zurückkehren.

Feiert Pokémon Mystery Dungeon ein Comeback?

Pokémon-Fans warten derzeit gespannt auf den Pokémon Day am 27. Februar 2023. An diesem soll nämlich das 27-jährige Bestehen der Reihe gefeiert werden. Gerüchten zufolge werden im Rahmen einer Präsentation wieder neue Spiele angekündigt – allen voran wohl ein neuer Ableger der Mystery-Dungeon-Reihe.

Grund für diese Annahme liefert die offizielle Pokémon-Website. Auf einer Seite, die den Pokémon Day bewirbt, hat ein findiger Fan angeblich etwas Interessantes im Code der Seite gefunden. Im Copyright wird demnach der japanische Entwickler Spike Chunsoft aufgeführt. (Quelle: Pokémon, Twitter / necrolipe))

Das Studio war bisher für die Spiele zu Pokémon Mystery Dungeon verantwortlich. Es liegt also nah, dass, wenn sie auch dieses Mal etwas gemeinsam mit Pokémon zu schaffen haben, es sich um ein weiteres Spiel der Reihe handeln könnte.

Weiteren Gerüchten zufolge könnte The Pokémon Company außerdem zusätzliche Inhalte, wie DLCs oder zumindest eine Roadmap, für Pokémon Karmesin und Purpur vorstellen. Offiziell bekannt ist bisher aber nichts.

Was ist Pokémon Mystery Dungeon?

Pokémon Mystery Dungeon ist mit seinen elf Spielen nicht nur eines der Spin-Offs mit den meisten Ablegern, sondern erfreut sich auch großer Beliebtheit in der Community. Im Gegensatz zur Hauptreihe spielt ihr hier keinen Trainer, sondern schlüpft selbst in die Rolle eines Pokémon.

Als solches erlebt ihr euer eigenes Abenteuer, trefft dabei auf andere sprechende Pokémon und erlebt dabei Geschichten, die Fans als extrem gut geschrieben bezeichnen. (Quelle: Metacritic / Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Pokémon Mystery Dungeon Explorers of the Sky)

Vom Gameplay her erwarten euch traditionsgemäß rundenbasierte Kämpfe in zufällig generierten Dungeons, wo ihr euch anderen Pokémon stellt. Dabei findet ihr Items, die euch auf eurer Reise nützlich sein werden. Wie in Dungeon Crawlern so üblich, gilt es auch hier die Treppenstufen zur nächsten Ebene zu finden, bis ihr das Ende des Dungeons erreicht.

Mit Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX gibt es sogar einen Ableger für die Nintendo Switch. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr es euch hier auf Amazon anschauen:

Pokémon Mystery Dungeon P Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 13:30 Uhr

Mittlerweile hat die Pokémon-Reihe über 1.000 Taschenmonster hervorgebracht. Zur Feier des Anlasses gab es vergangenes Jahr dieses nostalgische Video von der Pokémon Company: